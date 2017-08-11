День Нептуна в клубе «Коса»

В этом году, 6 и 7 августа Нептун явился к членам русскоязычной общины на реке Boyne, в парке развлечений Bective Mill www.bectivemill.com

Летний праздник посвященный «повелителю морей» стал хорошей традицией клуба активного отдыха «Коса». Несмотря на пасмурную погоду, и местами начинающийся дождик, встретить морского бородача пришли несколько сотен соотечественников.

Как говорит президент клуба «Коса» Игорь Долгов: «Так уже сложилось что, на праздник приходят незнакомые люди и становятся хорошими друзьями, активными участниками нашего клуба». На месте были готовы к работе многочисленные мангалы, гости и организаторы жарили различные варианты мяса и угощались разнообразными закусками. Для маленьких участников силами аниматора Эрики Клименко (компания Aurora Events) были организованы веселые старты и соревнования для детей.

А потом на поляну прибыл, сам Властитель морей, он же президент клуба Игорь Долгов, в сопровождении свиты из леших, русалок и медуз. А вела представление очаровательная капитанша в исполнении Милены Думблиускене. Забавные конкурсы организованные Миленой и ее верной боцманщей не оставили никого равнодушными.

А с наступлением вечера был костер, у которого косовцы пели и слушали песни в исполнении Игоря Долгова и Сергея Меньшакова. Многие из участников приехали со своими палатками или забронировали места в B&B неподалеку и вместе встречали ирландский рассвет.

На этот раз русскоговорящие много обсуждали необходимость перемен в работе Координационного совета и укрепления связей с Посольством России в Ирландии.

А мы прощаемся с летним бородачем Нептуном, до следующего года и приглашаем всех на новые мероприятия клуба «Коса».

Фото: IRP