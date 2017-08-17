Экзамен по русскому языку сдали 310 ирландских школьников

71.6% учащихся получили высший балл 1, 18.2% сдали экзамен с оценкой 2.

В прошлом году экзамен по русскому, выбрали 333 школьника, а в 2015 – 272.

Экзамен по русскому, преимущественно выбирают дети из русскоязычных семей.

Как признаются почти все выпускники, главная причина, по которой они сдают экзамен по русскому языку – это баллы. Многие собираются поступать на медицину и другие дисциплины, где конкуренция очень высока. Так что лишние баллы не помешают, а хорошо сдать экзамен по родному языку, да еще рассчитанный на иностранцев – легко, думают они.

Среди других популярных языков иммигрантов: польский, его сдавали 693 школьника, литовский – 213 человек, румынский - 193 и латышский – 75 учеников.

В этом году Департамент образования применил новую систему классификации экзаменационных оценок.

Бесплатные курсы подготовки к экзамену «Ливин Серт» по русскому предоставляет государственная организация Post-Primary Languages Initiative (PPLI), которая занимается популяризацией иностранных языков в ирландских школах, готовят к госэкзамену по русскому и в некоторых русских школах.

На фото: Праздник "Прощай букварь" в школе "Радуга", Дублин

Фото: IRP