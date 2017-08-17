Летний лагерь в школе «Радуга»

Дети приходили к нам с понедельника по пятницу на пять часов. Общение проходило на русском языке, что позволило улучшить навыки устного общения. Многие, посещали лагерь все шесть недель, поэтому организаторы постарались, чтобы проекты на каждой неделе не повторялись, были интересными и познавательными.



Безусловно, в нашем лагере мы старались познакомить детей с русскими национальными традициями, кухней (пробовали борщ, пельмени, блины и т.д), народными промыслами. На арт-занятии мы рассказали детям о русских сувенирах, а затем изготовили семью матрешек от самой большой до самой маленькой. Провели игру-викторину «Путешествие в мир русских народных сказок».

Одну из наших недель мы назвали «театральной», мы ставили с детьми русскую народную сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Несмотря на то, что мы были ограничены несколькими днями, успели распределить роли, подготовить костюмы, выучить слова и замечательно выступить. Детям очень понравилось выступать, и участвовали они в постановке с энтузиазмом.

На одной из недель прошло «Шоу талантов», где дети показали свои умения и таланты в игре на музыкальных инструментах, в танцах, чтении стихов и исполнении песен, спорте и т.д

Для детей были организованы экскурсии. Очень понравились поездка на весь день в «FORT LUCAN». Это большая игровая площадка на открытом воздухе, водные горки, качели, батуты, картинг, пикник, да и с погодой нам очень повезло. Замечательно провели день на свежем воздухе.

Запомнилась и поездка на шоколадную фабрику «BUTLERS», где нам рассказали об истории создания фабрики, открыли секреты создания шоколада, провели тур по фабрике, а затем состоялся мастер-класс по изготовлению собственного шоколадного слона.



Проводились в лагере и спортивные дни, и эстафеты, много игр на свежем воздухе. Посещали мы с детьми и кинотеатр, парки с игровыми площадками и мн. другое.

Спасибо родителям, которые приводили к нам своих детей.

Будем рады видеть ваших детей на следующих каникулах, осенью!

Коллектив русской школы "РАДУГА".

Если вас заинтересовали занятия в нашей школе, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

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Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.