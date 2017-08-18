Детский клуб «Подсолнухи», Лимерик

Наш клуб - объявляет набор на новый учебный год 2017-2018.

В этом учебном году организованы занятия по следующим предметам:

Русский язык и Литература: «…Главная цель — научиться понимать русский язык во всем его изначальном великолепии и волшебстве, дабы затем с легкостью и изяществом понимать отныне если не всё на свете, то многое и, главное, что осознанно…» В. Сундаков

Профессиональное обучение рисунку и живописи: Художественная школа клуба «Подсолнухи» приглашает детей от 4-х лет на занятия по изобразительному искусству. В обучении помогут настоящие профессионалы, работающие по авторским методикам, дающим прекрасные результаты и раскрывающим художественный потенциал малышей.

Занятия музыкой для детей: Не секрет, что дети способны чувствовать и переживать гораздо сильнее взрослых - они более восприимчивы к искусству, живописи, поэзии, музыке. Это связано с тем, что у детей более развито воображение, они способны в малейшем звуке услышать сказку. Помочь им в этом могут музыкальные занятия в клубе. В «Подсолнухах» вокальное мастерство преподается вместе с развивающими занятиями!

Актёрская школа: В клубе работает школа актерского мастерства для детей и подростков. Актерское искусство – это свобода самовыражения, импровизация и умение себя показать. Подростковый возраст – это триумф и начало цветения юности, когда мир кажется радужным, и очень хочется сделать его еще лучше. Именно в этом возрасте начинает формироваться личность с более устоявшимися качествами и очень важно развивать творческий потенциал ребенка. Подростки стремятся к самовыражению, а театр может стать прекрасной возможностью открыть новые грани себя и вместе с тем попробовать почувствовать себя другим человеком, героем нетленных классических произведений.

«Продленкa»: Клуб предлагает альтернативу всем известной «продленке»!

Перед современными родителями часто встает вопрос, где оставить ребенка после школы, чтобы он весело и с пользой провел время. Квалифицированный и всеми любимый педагог проведет дополнительные занятия для детей, поможет маленьким школьникам быстро и эффективно справиться с домашними заданиями, закрепить пройденный в школе материал и просто отдохнуть, переключаясь с одного вида деятельности на другой. В клубе дети вместе со сверстниками могут отвлечься от тяжелого умственного труда на спортивных, танцевальных или музыкальных занятиях, могут поработать с глиной в гончарной мастерской или написать картину в студии ИЗО. Клуб поможет достичь успехов в учебе, не нанеся при этом вреда моральному здоровью ребенка.

Школа вокала «Пой со мной»: Мы предлагаем индивидуальные и групповые занятия, обучение взрослых и детей, бесплатные прослушивания, консультации.

Мы строим свою методику обучения вокалу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Методика включает в себя: постановку дыхания, голосового аппарата, развитие диапазона, правильное интонирование (чистое пение), работа над хорошим произношением, отработка чувства ритма, работа с микрофоном и фонограммой, элементы сценического движения, актерского мастерства.

Так же в клубе «Подсолнухи» проводятся праздники и мероприятия, театральные и музыкальные постановки.

Занятия в Лимерике проходят по адресу: 11 John's Street, Limerick

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 0862677884 и 0831501259

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Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

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Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.