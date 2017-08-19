Школа «Гармония», Лимерик

Приветствую всех читателей «Нашей Газеты». Меня зовут Наталья Ровба, и я веду занятия в группе малышей в школе «Гармония», которая вот уже в 14й раз распахнет свои двери для ребят.

У истоков создания школы стояла Валентина Вильчанская, которая сегодня является её директором. И именно благодаря ей, учебное заведение обрело статус культурно - образовательного центра и получило известность среди русскоговорящих жителей не только города Лимерик, но и его окрестностей.



В школе занимаются ребята от 3 до 17 лет. Ученики распределены по уровням, которые учитывают: возраст, степень владения языком и общую академическую подготовку.

Коллектив учителей с большим опытом преподавания, динамичный, инициативный, постоянно следящий за новинками в области преподавания РКИ (русский как иностранный). Школой были закуплены комплекты учебников, на основании которых нашими учителями была разработана программа обучения. И, как показала практика, программа весьма успешна, потому как итогом данной программы являются блестящие результаты экзаменов выпускников на аттестат зрелости (Leaving Cert).

В школе, наряду с обучением грамоте, активно ведётся и творческое развитие учеников, что выражено в яркой кружковой деятельности.

Большим интересом и популярностью пользуются занятия в ИЗО студии, которые уже много лет ведет Елена Бодрова.

Учитель кружка «Умелые руки» Людмила Олесова научит не только умению пользоваться иголочкой, но и шитью на швейной машине.

Нельзя оставить без внимания занятия в кружке «Информационные технологии». Огромный интерес вызывает он у мальчиков школы. И тут же, необходимо отметить, что преподавателем клуба по интересам является бывший ученик и выпускник нашей школы Михаил Миклашевич. А это значит, что школа прекрасно развивается и уже взращивает новые кадры, которые готовы продолжать благое дело.

Осуществляются в школе и индивидуальные занятия, где можно смело прибегнуть к услугам профессионального логопеда и получить квалифицированную помощь. Индивидуальные занятия по классу фортепиано порадуют желающих научиться игре на этом замечательном инструменте.

Венцом занятий в кружках по интересам являются ярмарки, выставки и концерты, проходящие в течение всего учебного года. К примеру, в начале мая в очередной раз в школе прошел ежегодный музыкальный концерт, в котором приняли участие не только ученики, но и их талантливые родители. Хотелось бы отметить, что занятия в кружках проводятся не только для учеников школы, но и для её гостей и даже родителей.

Не обходят стороной «Гармонию» и мероприятия массового характера. Все ребята с нетерпением ждут встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодней волшебной сказкой с подарками. Любят все, без исключения, полакомиться блинами, поэтому «Масленица» для школы является одним из любимейших праздников весны.

Помнит наше учебное заведение и об истории, подвигах и героях Великой Отечественной Войны. Поэтому 9 Мая, «День Победы», как дань памяти и уважения для учеников и коллектива школы.

Важным, является и тот факт, что у школы «Гармония» есть школа - побратим. И вот уже много лет, ученики средних и старших классов ведут активную интереснейшую переписку со сверстниками школы-студии изучения английского языка ABC из Брянска.

Работа учеников и учителей не ограничивается деятельностью в рамках школы. Учебное заведение принимает участие и в общественно-культурной жизни города Лимерик. Так, с 2016 года, школа участвует в ежегодном фестивале Lifelong Learning. С огромным удовольствием школа «Гармония» традиционно прошла организованной колонной по главной улице Лимерика на День Святого Патрика.

Нельзя оставить без внимания библиотеку нашей школы, где можно найти произведения русских классиков и современников для разных возрастов и на любой вкус.



Таким образом, благодаря сплочённой деятельности профессионального коллектива школы «Гармония» бережно сохраняет русский язык, знакомит с традициями и культурой стран, выходцы из которых являются родители наших учеников. Это не только Россия, но и Белоруссия, Молдова, Украина, Латвия, Эстония, Литва. И главная задача наших педагогов состоит в том, чтобы дать воспитанникам ощущение принадлежности к культурной среде через изучение языка, литературы и истории.

Больше информации о нашей школе можно найти на сайте www.harmonylimerick.com

Наш адрес: Limerick Language Centre, 16 Mallow Street, Limerick

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Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

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