Клуб «Серебряный век», Муллингар

Клуб основан в 2016 году - это сообщество, объединяющее людей, любящих русскую культуру, русские традиции.

Мы все связаны общими корнями, культурными и нравственными ценностями, моральными убеждениями.

Клуб проводит творческие вечера, посвященные поэтам России и Ирландии, фестивали, концерты, встречи со знаменитостями и известными соотечественниками. Членами нашего клуба являются люди разных национальностей.

Наши встречи проводятся на нескольких языках: русском, английском и литовском. Сплоченность и поддержка друг друга в вопросах семьи, культуры и бизнеса – залог успеха. Любой человек может раскрыться в полной мере в условиях проживания в чужой стране, внося свой посильный вклад в развитие нашей второй Родины.

Русский клуб «Серебряный век» – сообщество самодостаточных, талантливых, успешных и счастливых людей. Мы воплощаем в жизнь свои мечты, любим, творим, растим своих детей, оберегаем друг друга.

Контактная информация: учредители клуба Елена Закарите и Кристина Бутусова.

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