Школа танца и этикета Third arabesque, Дублин

Занятия совмещают две дисциплины: хореографию и этикет, приобщая детей к красоте танца, придавая им уверенность в себе, развивая их физические возможности и артистический потенциал.

Студенты школы ежегодно имеют возможность сдавать экзамены по балету, получая при этом сертификат от «Королевской академии танца». Силами учащихся организуются школьные концерты.

Занятия организованы на основе совместной программы русского балета, включающую новые исследования и современные знания. Мы используем эффективную практику, основанную на английской методике преподавания хореографии детям с разными возможностями и индивидуальным подходом.

Занятия этикета проходят как второй предмет в виде сезонных недельных курсах по желанию самих студентов и их родителей.

На уроках мы ценим творческие идеи и инициативу детей, которые подпитывается позитивным восприятием и дальнейшим развитием со стороны педагога.

Школа основана русской балериной Еленой Дегтяревой, которая в первый раз вышла на большую сцену в Узбекистане в 7 лет, а в 23 она победила в международном конкурсе «Лучшая танцовщица года» в Ирландии!

Елена Дегтярева окончила хореографическое училище в Ташкенте, а за ним и институт, параллельно работая в трех театрах.

«Я через многое прошла за последние годы, - рассказывает танцовщица. – Думаю, что жизненный опыт дает возможность открыть новые грани в искусстве. Ведь, чем больше человек познает, тем богаче его духовный мир. Мне хотелось бы через творчество поделиться с людьми радостью, надеждой. Многое можно испытать и не упасть духом».

Занятия школы организованы:

По Понедельникам: Baldoyle Community Hall, Baldoyle, Dublin 13

Вторникам и Четвергам: St Anthony’s House, Clontarf, Dublin 3

По Средам: Dance Studio, Raheny Shopping Centre, Raheny, Dublin 5

И по Субботам: Royal Canal Community Centre, Ashtown, Dublin 15

Более подробную информацию можно найти на веб сайте школы: www.thirdarabesque.com и на страничке в социальной сети www.Facebook.com/Schoolofetiquetteanddance

Справки по телефонам: 01866458 или 0851433898

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Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.