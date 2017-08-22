Арт-студия Татьяны Царик

Школа рисунка и живописи организованная замечательной художницей Татьяной Царик открылась в 2010-ом году.

В ней на протяжении вот уже семи лет и дети, и взрослые успешно приобщаются к прекрасному миру искусства.

Дети изучают технические приёмы в живописи и рисунке, работают акварельными, акриловыми и масляными красками. Выполняют объёмные тональные рисунки с детальной прорисовкой и мягкими переходами от светлого к темному для достижения трехмерности в рисунке.

Изучают воздушную и линейную перспективу, рисуют портреты, пейзажи и натюрморты.

Ученики третьего класса, готовясь к экзамену Junior Certificate, работают над двухмерными и трехмерными проектами. Часть времени в конце учебного года посвящена скульптуре.

Пятеро учеников, окончивших курсы Татьяны, сдали экзамен по искусству Junior Certificate на высший балл A.

Руководит студией и ведёт уроки художник, член Союза Художников Украины - Татьяна Царик, преподаватель с большим опытом работы.

На протяжении четырнадцати лет Татьяна многократно участвовала в выставках в Дублине и Корке, она экспонирует свои работы в Грин Галери, Далки Галери, Тринити Галери в Дублине.

Приглашаем всех....

Также с сентября планируются уроки живописи для взрослых в Южном Дублине.

Адрес школы: O'Connell's Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1

Занятия проходят по субботам с 9.45 — 11.45

Информация на сайте: web: www.bespokeirishart.com

По телефону: 087 78015 18

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Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.