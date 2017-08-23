Субботняя интернациональная школа, Кастлблейни

«Субботняя интернациональная школа» в маленьком городке Каслблейни, графство Монахан, была открыта в 2009 году.

Все началось с того, что там просто обучали чтению и письму на русском языке. Но с каждым годом программа улучшалась и обновлялась. На сегодняшний день школа предоставляет широкий спектр образовательных услуг (русский язык, литература, география, история) и общекультурных внеклассных мероприятий (проведение национальных праздников, участие в театральном кружке, поездки по Ирландии и др.). В школе дети погружаются в мир русского языка, найти новых друзей и с пользой провести время.

Оказавшись волею судеб в Ирландии и обустроив здесь свою жизнь, нередко мы с тоской и грустью вспоминаем Родину. А задумывались ли вы, где будет Родина ваших детей? Какой язык для них будет родным? Хотите ли вы сохранить культуру и традиции, научить детей грамотно читать и писать на русском языке? Если да, то русские школы в Ирландии – это прямой путь к этому, и, что также немаловажно, изучение русского языка – это простая и доступная возможность сохранить память о ваших предках, о том, откуда вы родом.

Занятия проводят высококвалифицированные учителя, имеющие многолетний опыт работы с детьми-билингвами. Занятия проходят в разграниченных группах, сформированных по возрасту и уровню владения русским языком (подготовительный, начальный, средний уровень, старшие классы). Индивидуальный подход к каждому. Ученикам предоставляются учебники и рабочие тетради. Школа также готовит к Leaving Certificate по русскому языку, предлагает курсы русского языка для взрослых.

«Субботняя интернациональная школа» приглашает детей и их родителей в класс русского языка.

Открытие нового учебного года состоится 23 сентября 2017 года (занятия проходят по субботам). Регистрация учеников – 16 сентября 2017 с 11-00 до 14-00.

Адрес школы: Iontas, Castleblayney, Co. Monaghan.

Подробная информация по телефонам: 0871940296 (Ольга); 0871006660 (Анна).

Приходите, учить русский язык вместе интереснее и веселее!

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.