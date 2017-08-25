Максим Пешков попрощался с Ирландией

24 августа, в дублинском отеле Hilton, Charlemont, состоялся торжественный прием, организованный Посольством России в Ирландии по случаю окончания командировки Чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ирландии Максима Пешкова.

На банкете присутствовали представители дипломатических миссий, ирландские друзья России и соотечественники.

В своей речи уходящий на пенсию посол сказал: «Я с теплотой буду вспоминать годы, проведенные в стране, Ирландия навсегда останется в моем сердце!». Так же Максим Александрович поблагодарил соотечественников за сотрудничество с дипмиссией и заверил, что Посольство России и впредь будет поддерживать начинания русскоговорящих жителей страны.

Максим Пешков занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Ирландия с 20 февраля 2012 года. Ранее он был работником дипломатических представительств в Иране, Афганистане, Таджикистане. Занимал должность посла России в Таджикистане.

Максим Александрович родной правнук «пролетарского» писателя Максима Горького.

26 июля 2017г. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Филатова на должность российского посла в Ирландии. Новый посол должен прибыть в Ирландию в сентябре.