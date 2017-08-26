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Креативные клипы Ильи Бабкина

Креативные клипы Ильи Бабкина

Оказывается, стать популярным совсем не дорого!

Это доказывает ирландский музыкант, поэт, певец, кинооператор, режиссёр, сценарист, клипмэйкер, спортсмен, тренер по гимнастике и каскадер Илья Бабкин.

Фотокорреспондент «Нашей газеты» Иван Русс (R.I.P.) принял участие в сьемках клипов Ильи.

Для того, чтобы сделать качественный клип нужно немного: «Видеокамера, помощь друзей и талант» - считает музыкант.

Для участия в своих творческих задумках он приглашает простых жителей Ирландии, соотечественников и они становятся звездами интернета!

За лето, Илья успел снять два новых клипа.

В июне был снят ролик на песню «Дали», придуманную еще в 2001 году. «Текст ироничный, я в нем похож на молодого мулата «Макаревича», а для съемок набрал 30 кг. Живого веса» говорит Илья. Клип снимали дома на зеленом экране, потом слепили праздничный коллаж. Для съемок песни «Paper Love», которые проходили в августе, Илье понадобились не менее 1000 газет. Наше издание решило помочь автору. Мы специально собрали в магазинах возвраты за несколько месяцев и сделали дополнительный заказ на типографии.

Платья из газет помогли сделать Ольга Климович, а «бумажный пиджак» - супруга Ильи, Юргита.

В сьемках принимали участие Алла Кудрявцева, Эрика, Александр Милявский, Гвидон Бурка, Наталья Товстик, Кристине Кирс, Лана Сан и Александра ПТ.

Смотрите клипы Ильи и принимайте участие в новых креативных работах на страничке www.facebook.com/illya.babkin

Фото: IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/10090-kreativnye-klipy-ili-babkina#sigFreeIdcf6f0d18d3

 

Отзывы участников съемок

Liana Sun: Музыкальный Клип Ильи мне очень понравился своей необычностью и отличием постановки от других клипов. Участия в музыкальном клипе я нашла интригующим и в то же время завораживающим. Конечно, надеюсь что Илья на этом не остановится и будет продолжение!!!

Aleksandra PT: Знакома с Ильей и его творчеством уже миллион лет, но участие в записи песни и съёмке его клипа участвовала впервые. Процесс съёмок был веселым, хоть и интенсивным. Мы просто наслаждались процессом, следуя инструкциям режиссёра. Илья - профи в съёмках видеоклипов и записи песен. Очень большую помощь в съемочном процессе оказал Iwan Russ - профессиональный фотограф, который чётко понимает и разбирается в том, что делает. А также дизайнер театральной одежды Ольга Klimovich, которая создала обалденные платья их газет!! А работать с профессионалами, как вы понимаете, одно удовольствие. Поэтому, если ещё раз позовут, то без сомнения соглашусь! Жизнь состоит из творчества- в любом его проявлении, и если нету творческого самовыражения (неважно на каком уровне), то это не жизнь, а скукота смертная. Так что желаю Илье и всем вышеупoмянутым творческим людям не останавливаться в своём деле и творить, творить, творить...

Alla Kudryavtseva: Огромное спасибо Илье Бабкину за приглашение принять участие в съёмках клипа, нам с дочерью Erikoj очень понравилось. Илья профессионал с большой буквы и все было на высшем уровне.

Gvidon Burka: В прошедшие выходные мы занимались съемками очередного клипа Ильи Бабкина “Paper Love”. Участвовал старый состав актеров и некоторые новые прекрасные девушки.

Aleksandr Milevski: “Съемки видеоклипа Ильи Бабкина прошли как всегда замечательно- дружно, весело, позитивно. Vsej s’emochnoj komande i komande akterov ogromnoe спасибо!”

 

Фото: IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/10090-kreativnye-klipy-ili-babkina#sigFreeId948c8ec75c

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Опубликовано в Соотечественники
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