Фестиваль «Прощай лето», Муллингар

Переменчивая ирландская погода не подвела организаторов, было тепло, солнечно и даже ветер стих, дав шанс от души порезвиться на зелёной траве стадиона. Для детей был установлен гигантский батут, множество палаток для «лазерных войн», работал мастер-класс по лепке из глины, всем желающим раскрашивали лица.А в самом центре, под огромным белым тентом, весь вечер, сменяя друг друга, пели барды, играли музыканты и танцевали потрясающие девушки из группы «Elona dance club step by step». Звучали песни на разных языках: английском, литовском, русском и украинском. Ирландские друзья нашего клуба, Диллон Мак Кейн и его группа, играли кельтские народные мелодии. Гостья Фестиваля ирландка Грейс Росс танцевала ирландскую джигу. Публика активно поддерживала любимых музыкантов. Им подпевали, подтанцовывали и громко аплодировали.Для гостей фестиваля была организована ярмарка. По периметру поля для регби разместились палатки с чебуреками, свежевыпеченными булками, пирогами, копченостями и душистыми шашлыками.

Фестиваль посетили около 500 человек, не только жители Муллингара и окрестностей, были гости из Лимерика, Вирджинии, Дублина, Тулламора, Килдаре и даже из Северной Ирландии.

Организованный разными сообществами иммигрантов: литовским, под руководством Дайвы Касикаускиене и русским, под руководством Елены Закарите и Кристины Бутусовой, фестиваль стал хорошим примером сотрудничества и взаимодействия общественных объединений и как результат, в празднике приняли участие Литовцы, Россияне, Ирландцы, Латыши, Молдаване, Украинцы, Поляки.

Организаторы надеются, что в следующем году на фестиваль придут еще больше гостей и встреча пройдет в такой же дружеской и душевной атмосфере.

Отчет подготовила: Елена Закарите.