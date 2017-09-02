Трагедию Беслана помнят в Ирландии

1 сентября, общественная организация «Мебиус» организовала акцию в память о Бесланской трагедии в Слейн, на берегу реки Бойн.

13 лет назад террористы захватили здание 1й школы города Беслана (Северная Осетия) и три дня удерживали в заложниках 1128 учеников и родителей.

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

Вспоминая о трагические события, в небо Ирландии были запущены белые шарики.

В ходе небольшого траурного митинга начинающая певица, и просто замечательный человек Ира Тернов, исполнила очень трогательную песню,

руководитель школы «Матрёшка» в городе Наван Елена Загребина, прочла прекрасное стихотворение о трагедии.

Священник русской православной церкви в Дублине отслужил заупокойную литию.

Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к акции памяти.