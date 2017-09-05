«Мамин клуб» в Swords House

Быть Мамой – это счастье. Но самое сложное это вырастить и воспитать ребёнка. Для этого молодым мамам необходима новая информация, поддержка и единомышленники.

В «Мамином клубе» знакомятся и встречаются мамочки нашего города. Мы обсуждаем разные проблемы, делимся впечатлениями и опытом в вопросах воспитания малышей. А также это всевозможные занятия, тренинги, лекции и другие мероприятия, которые помогают разнообразить свои будни.

Проект направлен на то, чтобы вдохновить маму показать, что в жизни есть не только проблемы и заботы, но и настоящее волшебство добрые люди и возможность радоваться жизни. Мы приглашаем всех мам с детьми до 5 лет и тех, кто ищет ответы на бесконечные вопросы, ежедневно возникающие вместе с подрастающим крохой.

На посиделки в клуб заглядывают логопед, юрист, мануальный терапевт, визажист.

Это то место где Вы обязательно найдёте новых подруг и единомышленниц, а переживания и тревоги незаметно уйдут.

Наш клуб – это не только встречи для девушек и женщин, но и отдых, приятное общение, познавательное и необычное. В лёгкой и непринужденной атмосфере Вы зарядитесь положительной энергией, обсудите интересующие вас вопросы, быстро научитесь полезным для любой женщины вещам – творить уют и гармонию в доме. Кроме этого Вы сможете найти подруг – единомышленниц, познакомиться с новыми интересными людьми. На клубных встречах мы нетолько делимся мыслями, опытом новыми состояниями, но и узнаём новые практики, ищем ответы на возникающие вопросы, разбираем разные ситуации.

Почему мы этим занимаемся? Нам хочется помочь каждой женщине понять своё место в мире, осуществить свою мечту и обрести женское счастье.

Как? Через познание нового через творчество и развитие, через совершенствование женского начала, которое есть в каждой из нас. Ведь все мы – просто женщины. А может и не «просто»…

Приходите к нам, и вы узнаете то, о чём имеют представление лишь немногие представительницы прекрасного пола.

Будем рады Вас видеть.

Клуб ведет специалист и психолог Наталья Дейкун

Контактная информация:

Встречи маминого клуба проходят каждое воскресенье в русском центре Swords House

Деятельность Центра ведется по нескольким направлениям:

· Школа русского языка и литературы

· Школа раннего развития для самых маленьких

· Арт-студия для детей

· Курсы английского языка для взрослых

· Кабинет психолога

· Логопед

· Библиотека

· Театральная студия

· Адвокат

· Бюро переводов

Адрес: Swords House, Unit 7, Castle Shopping Centre, Swords, Co. Dublin

Телефон: +353872775599 или 018903484

Сайт: www.swordshouse.com

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.