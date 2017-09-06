Презентации в студии «MyArt», Дублин

MyArt School of Dance and Art – творческая школа-студия для любителей танца и изобразительного искусства, где занимаются дети с 4 лет, подростки и взрослые.

Школе четыре года. Несколько раз в год мы проводим концерты и выставки. Нашей доброй традицией стало выступать на концертах и фестивалях. Уже два года наши ежегодные отчетные концерты проходят в Smock Alley Theatre, старейшем театре Дублина. Работы наших художников, детей и взрослых, а также фрагменты выступлений можно видеть на нашей страничке: www.myartdublin.com.

Особой гордостью студии является постановка балета «Часовшик», премьера которого состоялась в дублинском театре «Олимпия» в апреле 2017 года.

27 августа в студии прошла презентация книги фотографий с работами Ивана Русса и Olgi Klimovich, сделанных на премьере балета.

My Art готовиться к туру с балетом «Часовщик»,

22 сентября на Culture Night, посетив студию, зрители смогут получить бесплатные мастер классы с танцорами и учителями студии, а после посмотреть балет в одном из залов.

7 октября MyArt едет с выступлением в Galway. Посмотреть спектакль зрители смогут в Black Box Theatre в 20.00.

В конце февраля планируется тур по Латвии.

В августе 2018 года компания выступит в Амстердаме на танцевальном фестивале.

24 сентября студии MyArt исполняется 5 лет. От лица Вероники Сардыко мы сердечно приглашаем наших читателей на прием, где они смогут посмотреть выставку работ художников нашей студии и небольшой концерт учеников студии.

Школа танца и искусства MyArt, Дублин

Наш адрес: MyArt School of Dance and Art, City House, Newmarket, Dublin 8.

Мы работаем с понедельника по субботу. Мы будем очень рады новым студентам. Сердечно поздравляем всех учителей и учеников с новым учебным годом и желаем всем бесконечно открывать и развивать свои таланты.

Наше подробное расписание можно найти на нашей электронной страничке: www.myartdublin.com. Там же можно записаться в нашу школу.

Директор школы: Вероника Сардыко

Телефон школы: 0877099401

Электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">myart.dublin@gmail.com

Фото:IRP

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.