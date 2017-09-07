Центр русского языка и культуры «Вдохновение» приглашает мальчиков и девочек на занятия

В Центре проводятся внеклассные мероприятия, направленные на развитие интереса к русскому языку и культуре, а также создаются условия для изучения и использования русского языка.

Воспитанники Центра принимают участие в международных конкурсах, олимпиадах, конференциях, тематических сменах, отдыхают и учатся в оздоровительных лагерях.

В Центре русского языка и культуры «Вдохновение» проводятся:

• занятия по русскому языку и литературе для детей по программам, утверждённым Министерством образования Российской Федерации;

• занятия по русскому языку как иностранному для детей и подростков;

• развивающие занятия для малышей от 3 лет (младшая дошкольная группа – от 3 до 4 лет, старшая дошкольная группа – от 4 до 6 лет, подготовительный класс – от 5 до 7 лет);

• подготовка к экзамену Leaving Certificate;

• уроки русского языка для усыновлённых детей и для детей из двуязычных семей;

• подготовка школьников к участию в международных олимпиадах по русскому языку и литературе;

• курсы русского языка как иностранного для взрослых с подготовкой к экзаменам ТРКИ уровней А1 – C1;

• лекции по страноведению и элементарному знанию русского языка для родителей, усыновивших детей в странах СНГ;

• занятия по изобразительному искусству и моделированию;

• индивидуальные занятия, учитывающие уровень знаний и интересы учащихся;

• дистанционное обучение.

Расписание занятий в Центре русского языка и культуры «Вдохновение»

на 2017-2018 учебный год

Среда: 18:00 – 20:00 – РКИ для подростков

Пятница: *16:30 – 18:30 – русский язык и литература, 6 класс; *18:30 – 20:30 – подготовка к экзамену Leaving Certificate

Суббота: Первая смена

9:00 – 12:30 – русский язык и чтение, 3 класс

9:00 – 12:30 – русский язык и чтение, 4 класс

9:00 – 12:30 ‒ русский язык и литература, 5 класс

Вторая смена

13:00 – 14:00 – русский язык для детей из двуязычных семей и детей, усыновлённых в странах СНГ

13:00 – 16:00 – русский язык и чтение, 2 класс

16:15 – 18:15 – подготовка к экзамену Leaving Certificate

12:30 – 13:30 – ИЗО

*13:30 – 14:30 – ИЗО

Воскресенье: 8:30 – 11:30 – русский язык и чтение, 1 класс

10:20 – 13:30 – старшая дошкольная группа для детей 5-6 лет

11:30 – 13:30 – средняя дошкольная группа для детей 3-4 лет

11:30 – 15:00 – русский язык и литература, 5 класс

11:30 – 15:00 – русский язык и литература, 6 класс

11:30 – 15:00 – русский язык и литература, 7 класс

11:30 – 15:00 – русский язык и литература, 8 класс

В расписании занятий возможны изменения.

Адрес центра: «Inspiration" Centre of Russian Language and Culture», Dominican College Sion Hill, Cross Avenue, Blackrock, Dublin

Телефон: +353863400435, +353866010191 E-mail: dublininspiration@gmail.com

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.