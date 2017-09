Бесплатные субботние курсы по подготовке к выпускному экзамену по русскому языку в Дублине

На курсах организованы 4 группы, от новичков до продвинутой, принимаются школьники 5-6-х классов. Курсы организованы Post-Primary Languages Initiative при поддержке Департамента образования (Department of Education and Skills in Ireland).

Регистрация на вебсайте www.languagesinitiative.ie

Занятия проходят в центре Дублина.

Там же проходят курсы английского языка для начинающих с квалифицированным русскоговорящим преподавателем.

Справки по телефону 01-805 7794 в первой половине дня или 087-9569743 в послеобеденное время.

Майл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 19 сентября, 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.