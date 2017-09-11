Новоселье в центре русского языка и культуры «Матрешка», Наван.

В субботу, 9 сентября, в городе Наван, распахнул свои двери центр русского языка и культуры «Матрёшка».

Центр существует уже 4-й год, и теперь он переехал в новые, просторные помещения в общественном центре C.Y.W.S. Hall, Fair Green, Navan (напротив стоянки Fair Green).

На новоселье собрались ребята и их родители, которые уже получают знания и весело проводят время в «Матрешке», и те, которым ещё только предстоит влиться в дружный коллектив центра.

Приглашенные, увидели замечательную экспозицию выставки и познакомились с жизнью центра.

Организатор и директор школы Елена Загребина показала гостям новые, только что отремонтированные классы. А преподаватели, Виктория Полушкина и Анастасия Жито, рассказали о тех науках, которые будут постигать ученики центра. Кроме изучения русского языка и народных традиций, ребятам предстоит узнать много нового и интересного. В центре будут преподавать такие предметы как «Окружающий мир», география, изобразительное искусство. В «Клубе любителей кулинарии» все желающие познают секреты приготовления разных вкусностей! А хотите научиться владеть своим голосом и петь, то для вас открыта вокальная студия под руководством Юлии Михеревой.

В центре будут регулярно проходить встречи с интересными людьми, тематические вечера, организованы проекты, такие как «Русская изба» (о русских народных традициях), «Малые города России» (о провинциальных городках великой страны), праздники и ещё много всего достойного внимания.

Торжественное открытие нового дома центра украсили своим присутствием веселый Карлсон и очаровательная Фрекен Бок с неизменными плюшками. А Карслсон, еще и организовал забавную викторину, победители которой получили фирменные шоколадки от «Матрешки».

Центр будет открыт ежедневно по вечерам в будние дни и в субботу целый день.

Записаться и получить информацию о школе можно по телефону: 0857196816 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес: C.Y.W.S. Hall, Fair Green, Navan