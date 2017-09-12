Веселая ночь байкеров клуба «Коса»

Поводом для вечеринки мотоциклистов стало открытие «Клабхауза» на холме Pudden, Co. Meath – нового дома «Kosa Bikers».

На новоселье и вечеринку «Bikers Night» к косовцам пришло много друзей!

«У нас появилась собственная площадка для проведения встреч и тусовок, это обнадеживает!» сказал лидер косовских байкеров Хантер.

Да и эта «Ночь байкеров» показала потенциал. На сцене выступали музыканты и грациозные танцовщицы, желающих выступить было так много, что артисты с трудом помещались на сцене. Утро, как всегда, наступило совсем неожиданно.

А в планах косовцев Хэллоуин и Рождество, которые пройдут в «Клабхаузе» в графстве Мит.

Клуб приглашает старых и новых друзей на свои мероприятия.

До новых встреч!

Адрес клуба: Puddenhill Activity Centre, Co. Meath

Фото:IRP