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Веселая ночь байкеров клуба «Коса»

Веселая ночь байкеров клуба «Коса»

Поводом для вечеринки мотоциклистов стало открытие «Клабхауза» на холме Pudden, Co. Meath – нового дома «Kosa Bikers».

На новоселье и вечеринку «Bikers Night» к косовцам пришло много друзей!

«У нас появилась собственная площадка для проведения встреч и тусовок, это обнадеживает!» сказал лидер косовских байкеров Хантер.

Да и эта «Ночь байкеров» показала потенциал. На сцене выступали музыканты и грациозные танцовщицы, желающих выступить было так много, что артисты с трудом помещались на сцене. Утро, как всегда, наступило совсем неожиданно.

А в планах косовцев Хэллоуин и Рождество, которые пройдут в «Клабхаузе» в графстве Мит.

Клуб приглашает старых и новых друзей на свои мероприятия.

До новых встреч!

Адрес клуба: Puddenhill Activity Centre, Co. Meath

Фото:IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/10113-veselaya-noch-bajkerov-kluba-kosa#sigFreeIdba2bc35a84

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Опубликовано в Соотечественники
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