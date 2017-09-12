Веселая ночь байкеров клуба «Коса»

На новоселье и вечеринку «Bikers Night» к косовцам пришло много друзей!
«У нас появилась собственная площадка для проведения встреч и тусовок, это обнадеживает!» сказал лидер косовских байкеров Хантер.
Да и эта «Ночь байкеров» показала потенциал. На сцене выступали музыканты и грациозные танцовщицы, желающих выступить было так много, что артисты с трудом помещались на сцене. Утро, как всегда, наступило совсем неожиданно.
А в планах косовцев Хэллоуин и Рождество, которые пройдут в «Клабхаузе» в графстве Мит.
Клуб приглашает старых и новых друзей на свои мероприятия.
До новых встреч!
Адрес клуба: Puddenhill Activity Centre, Co. Meath
Фото:IRP
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/10113-veselaya-noch-bajkerov-kluba-kosa#sigFreeIdba2bc35a84