MyArt School of Dance and Art

Творческая школа-студия для любителей танца и изобразительного искусства, где занимаются дети с 4 лет, подростки и взрослые.

Наши учителя-профессионалы, великолепные мастера своего дела, помогают каждому найти и развить свой талант. Для детей мы предлагаем: классический балет по Вагановской школе, хип-хоп, поппинг, современный танец, йогу, изобразительное искусство, квиллинг (старинное искусство изделий из бумаги). Для взрослых - классический балет, современный танец, живопись и рисунок, йогу, хип-хоп, поппинг и языки: русский, английский, французский, итальянский, а также консультации психолога.

С 2017 года наша школа принимает участие в конкурсах сочинений и диктантов и фестивалях, организуемых для русских школ. Некоторые класса балета для детей и взрослых ведутся под живую музыку. Новые классы для детей и взрослых с сентября 2017 года – пение, керамика, бисероплетение, зумба, брейкданс, восточный танец. В октябре мы планируем открыть класс танца и изобразительного искусства в мире сказок для малышей с 2 до 4 лет.

В конце сентября нашей школе будет пять лет. Год назад мы переместились в новое, более просторное помещение, и сейчас у нас два танцевальных зала, два арт-класса, игровая комната для детей, комната для релаксации. Май 2017 года стал для нашей школы особенно памятным: 5 мая хореограф и преподаватель балета нашей школы Вероника Сардыко поставила свой новый балет «Часовщик» на сцене театра «Олимпия». В нем приняли участие 21 танцор из 13 стран. Некоторые из них были подготовлены в нашей студии. Сейчас Вероника и ее труппа готовятся к показу балета в Голвее театре Black-Box (7 октября 2017 года). Приглашаем всех любителей балета.

Помимо уроков по расписанию, мы даем частные уроки танца и живописи, семинары по искусству для различных профессиональных групп, организуем празднование дней рождения. Во время школьных каникул мы организуем творческий лагерь танца, изобразительного искусства и драмы, который с каждым годом становится все популярнее.

Несколько раз в год мы проводим концерты и выставки. Нашей доброй традицией стало выступать на концертах и фестивалях. В октябре 2016 года мы выступили на фестивале «Дружная планета», а 20 марта 2017 года – на Масленице, в апреле – в фестивале «Белое и Черное». Уже два года наши ежегодные отчетные концерты проходят в Smock Alley Theatre, старейшем театре Дублина. Работы наших художников, детей и взрослых, а также фрагменты выступлений можно видеть на нашей страничке: www.myartdublin.com.

Наши двери открыты для всех творческих людей. Знаменитый художник-акварелист из Риги Валерий Маковой во время своего пребывания в Дублине проводит у нас семинары и мастер-классы. Священник доктор философских наук и писатель Георгий Завершинский с сентября начнет проводить встречи клуба любителей книги.

Первая встреча - 14 сентября в 7 часов вечера.

22 сентября с 5 до 11 вечера наша школа откроет двери для всех желающих. В рамках «Ночи культуры» мы дадим бесплатные мастер-классы поппинга, керамики, драмы, зумбы, а также покажем фрагменты из балета «Часовщик».

Наш адрес: MyArt School of Dance and Art, City House, Newmarket, Dublin 8. Мы работаем с понедельника по субботу. Мы будем очень рады новым студентам. Наше подробное расписание можно найти на нашей электронной страничке: www.myartdublin.com. Там же можно записаться в нашу школу.

Сердечно поздравляем всех учителей и учеников с новым учебным годом и желаем всем бесконечно открывать и развивать свои таланты.

Название школы: MyArt

Директор школы: Вероника Сардыко

Телефон школы: 0877099401

Электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">myart.dublin@gmail.com

Интернет страничка: www.myartdublin.com

Адрес: City House, Newmarket, Dublin 8