«Первая русская школа» в Белфасте

Приглашает детей от 3-х лет на уроки русского языка и литературного чтения, рисования, театральной студии «Карусель».

Занятия проходят по субботам в Белфасте. Для всех желающих учиться в школе на Facebook есть группа «Домашнее задание. Русская школа. Белфаст».

Каждую субботу для родителей организуются мастер-классы по рукоделию и чаепитие.

Ближайшее мероприятие, которое так полюбилось детям – это детский театральный фестиваль «Дружная планета», который будет проходить 12 ноября в Дублине.

Наша школа работает как составная часть некоммерческой общественной организации культурно-образовательный центр «Планета», Северная Ирландия.

При культурно-образовательном центре «Планета» открываются дополнительные группы:

- английский язык с русскоязычным преподавателем для русскоязычных взрослых;

- английский язык с русскоязычным преподавателем для русскоязычных детей.

Добро пожаловать!

Форму заявки на обучение в школе, а также правила работы в школе смотрите на сайте школы: http://firstrussianschoolbelfast.com/

Директор: Елена Викторовна Геддис

Телефон: +44 (0)7584622065

Адрес школы: 374-378, Ormeau Rd, BT7 3HX Belfast

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.