Мини-садик «Swords Kids Club»

При Детском клубе в Сордс открыт мини детский сад, куда принимают детей от 2-х лет.

Клубу всего один год, но мы уже можем заявить о себе с гордостью и уверенностью!

Первый год прошел успешно, и наши первые шаги дали свои результаты - мы выпустили 9 учеников!

Мы рады, что смогли реализовать свою мечту и создать мини-садик для детишек с 2 лет. Каждый день у нас построен так, чтобы детям было комфортно, весело и интересно.

Если Вы решились отдать ребенка в наш детский сад, то мы с радостью поможем в его скорейшей адаптации.

Предлагаем Вам следующий алгоритм: пять рабочих дней, то есть целую неделю, Вы можете «пробовать», подходит ли Вашему ребёнку и Вам наш садик. Вы можете приводить его в эти дни на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания.

Наш мини садик – это группа, в которой дети играют, развиваются, занимаются творчеством, находят друзей и открывают для себя многогранный мир. Это время, когда завязывается дружба и отношения с другими ребятами.

Ребенок знакомится с окружающим миром, расширяет словарный запас, играет в интересные игры, занимается творчеством. Занятия построены таким образом, чтобы развитие ребенка происходило гармонично. Мы обращаем внимание не только на интеллектуальную, но и на физическую, социальную и эмоциональную сферы личности малыша.

Огромное внимание на занятиях мы уделяем музыке, и в этом наше главное отличие от остальных развивающих групп!

Музыкальные занятия в садике основаны на программе Железновой Е.С.

Наш педагог Татьяна Боровкова имеет сертификат и право преподавать и работать по этой методике.

Каждый день для закрепления изученного материала малыши занимаются творчеством: экспериментируют с разными материалами, рисуют, лепят, клеят, конструируют и многое другое!

Мы поможем вашему ребенку мягко адаптироваться в детском коллективе без родителей. У нас работают профессиональные педагоги. Мы уделяем индивидуальное внимание каждому, и в такой комфортной обстановке ребенок сформирует понимание, что оставаться с другими взрослыми и детьми – безопасно, интересно и весело!

Это очень хорошая подготовка к садику и школе!

А для родителей такое время станет возможностью отдохнуть, пообщаться с друзьями, сделать важные дела, которые трудно сделать вместе с ребенком. При этом Вы будете спокойны, зная, что малыш находится под присмотром в комфортном безопасном пространстве и проводит время с пользой и интересом!

Мини-садик – интересные и полезные занятия для ребенка и свободное время для мамы.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:30 до 13:00.

Возраст: 2-3 лет.

Ждем Вас в нашем мини садике!

Адрес школы

Unit 8, 60 Applewood Main Street,

Swords, co.Dublin

Контактный телефон 0879792770

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.