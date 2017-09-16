Русская школа «РАДУГА». Учебный год 2017-2018.

Главная цель нашей работы – помочь ребенку полюбить русский язык и русскую культуру, создать условия для доброжелательной и многосторонней коммуникации на русском языке, выходящей за рамки бытовой лексики и семейного общения. Каждый ребенок для нас уникален, мы стараемся учитывать темпы развития и возможности каждого отдельного ребенка.

Наша программа по русскому языку и литературе ориентирована на программы российских школ и на существующие российские учебники. Также мы используем в учебном процессе не только стандартные программы, но и авторские разработки. Широко используем на занятиях наглядные пособия и множество дополнительных материалов.

Программы нашей школы учитывают количество классных уроков в условиях русской зарубежной школы (занятия с учителем в классе только раз в неделю – по субботам или воскресеньям) и особенности детей-билингвов. Мы убеждены, что при слепом прохождении российских учебников без учета особенностей и условий обучения именно наших детей, хороших результатов достичь невозможно!

Ученики нашей школы обеспечиваются всеми необходимыми учебными пособиями.

Все преподаватели нашей школы с высшим педагогическим образованием и опытом работы. Учителя постоянно повышают свою квалификацию, активно участвуют в международных проектах, посвященных обучению естественных билингвов, последние из них - Венский Форум преподавателей-русистов, международный конгресс в Берлине « По-русски. В контексте многоязычия ». Мы считаем, что учитель должен не только учить, но и постоянно учиться. Поэтому учителя нашей школы развиваются профессионально, принимают участие в курсах, организованных Институтом им. Пушкина. Все наши учителя любят свою профессию.

Наша школа предлагает широкий спектр занятий. В настоящее время в школе обучаются дети от 2-х лет и старше.

В школе есть учебно-игровой клуб «Малыш» (от 2-х лет), есть младшая и старшая дошкольная группы.

Есть школьное отделение с 1-го по 6-ой классы. Также есть и старшая группа - это 16-18-летние подростки, которых мы готовим к выпускному экзамену по русскому языку (Leaving Cert.Exam). Все ученики, которые были подготовлены к экзамену по русскому языку в нашей школе, сдавали его только на самый высокий балл.

Во время осенних, весенних и летних каникул наша школа организует лагерь отдыха, где детям из русскоязычных и «смешанных» семей в компании сверстников предоставляется возможность общаться на русском языке!

Ученики старших классов нашей школы принимали активное участие в международных проектах.

В этом году наши ученики приняли участие в проекте «Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты Земля». В ходе проекта команды школьников обменивались конкурсными «Тетрадками Дружбы», на страницах которых ребята рассказывали о себе и своих увлечениях, делились опытом участия в социально-значимых акциях, узнавали много нового и интересного о жизни сверстников, проживающих за рубежом, а также готовили креативные задания для команд-партнеров. Каждое задание было связано с историей, культурой, научными, спортивными событиями, связанными с малой Родиной участников международного проекта и содержало интерактивный компонент. Ребята разрабатывали туристические маршруты по городам мира, проводили флешмоб, интеллектуальные турниры, классные часы и литературные вечера. В организационный комитет проекта поступило 514 «Тетрадок Дружбы» от разных образовательных учреждений мира, из них – 98 от иностранных участников. В числе зарубежных стран-участников проекта были: Ирландия, Великобритания, Чехия, Франция, Испания, Болгария, Австралия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Турция и другие. Победителями проекта стала и команда 6 класса «Rainbow Russian School» (Ирландия, г. Дублин) в номинации «Дружат разные страны». Победители проекта были приглашены на Международную конференцию "Education in Focus", которая прошла в женевском отделении ООН с 13 по 16 июня 2017 года. Благодарим в организации зажигательного флешмоба на тему "РУССКИЕ ПЛЯСКИ" руководителя танцевальной студии Юлию Заславскую.

Яркую, музыкальную постановку «МУХА-ЦОКОТУХА» показали многочисленным гостям воспитанники русской школы в мае 2017 года.

Воспитанники студии «Фантазеры» уже не раз блистали на ирландских театральных подмостках, ребята из школы «Радуга» являются постоянными участниками фестиваля «Дружная планета».

На премьере присутствовали: Посол России в Ирландии Максим Пешков, Посол общественной организации «Деловая Россия», управляющий партнер компании MS Solicitors Ольга Шаяку , 2-й секретарь посольства России Василий Величкин, главный редактор «Нашей газеты» Сергей Тарутин.

Во второй половине учебного года традиционно, начиная с подготовительного класса, в школе проводятся открытые уроки, куда приглашаются родители и гости. Хочется отметить в этом году праздник «ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ», который подготовили классные руководители первых классов Мындра Юлия Дмитриевна и Усович Светлана Анатольевна. Такие праздники являются важным моментом для каждого ученика. В празднике приняли участие два первых класса. Дети выразительно и эмоционально читали стихи, пели частушки и песни, участвовали в играх. Надо отметить, что были задействованы в конкурсах и родители, что придало празднику некую семейную сплочённость. Праздник прошел в теплой и дружеской обстановке. Для сохранения преемственности обучения, на празднике ученики старших классов выступали в роли ведущих и сказочных героев.

Также ученики 6 и 7-х классов нашей школы приняли участие в международном конкурсе по истории. Финал «II Международного юношеского конкурса по истории России» среди российских соотечественников, посвященный революционным событиям 1917 года, состоялся в Москве 17 августа 2017 года. В мероприятии приняли участие 25 старшеклассников — дети российских соотечественников из Абхазии, Австралии, Аргентины, Грузии, Израиля, Ирландии, Македонии, Молдовы, Польши, Португалии, Сербии, Узбекистана и Эстонии.

Конкурс был организован Международным советом российских соотечественников (МСРС) при поддержке специального представителя президента Российской Федерации по взаимодействию с организациями российских соотечественников за рубежом А.М.Бабакова. Мероприятие состоялось в помещении Государственного центрального музея современной истории России. В ходе финала участники конкурса ответили на вопросы экспертной комиссии, состоящей из ведущих историков России. Победители и участники были награждены подарками и памятными грамотами. Ученики нашей школы вошли в десятку лучших финалистов.

Наша «РАДУГА» много делает для мотивации детей к изучению языка, поддержания русской культуры. Это и экскурсии в театр на постановки гастролирующих русских театров, на концерты русских исполнителей, а также организация традиционных русских праздников у нас в школе: Новый год, Рождество, Масленица, 9 мая и т.д.

Если вас заинтересовали занятия в нашей школе, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie

ОТЗЫВЫ

Спасибо вам огромное, Светлана, за организацию летнего лагеря. Мы вам все благодарны (включая дедушку и бабушку) за терпение (особенно с Адамом, вы смогли найти к нему подход и привлечь его внимание) и энтузиазм. Уровень Русского языка у Адама намного возрос. Его словарный запас стал намного шире, и он может полностью и без стеснения говорить по-русски. Я очень рада, что у него была (и будет) такая возможность проводить целый день в общении на русском языке. Особенно понравилось организация выездных экскурсий (поход в кинотеатр, Лукан-форт и, конечно, фабрика шоколада). Очень надеюсь, что у нас будет ещё возможность проводить как можно больше времени в общении на русском языке.

Ольга Злударева( август, 2017)

Мы, родители Никиты, от всей души благодарим Светлану Анатольевну за вклад, который она внесла в обучении и подготовке нашего сына к выпускному экзамену по русскому языку, а также за терпение и уважение, оказанное ему в течение учебного года. Благодаря ее профессиональному подходу к обучению, наш сын смог получить высший бал на экзамене по русскому языку. У нас растут еще две дочери, и мы в дальнейшем планируем обратиться к Светлане Анатольевне за помощью в подготовке к экзамену. Мы советуем тем родителям, дети которых будут сдавать экзамен по русскому языку, последовать нашему примеру.

Желаем Светлане Анатольевне всегда оставаться грамотным специалистом, профессионалом в своей области!

С уважением, Валентина и Тимофей (август, 2017)

Спасибо огромное за прекрасный праздник Букваря и такой замечательный опыт для наших деток! Все было празднично и торжественно! Все ребята - и маленькие, и постарше были молодцы! Благодарим наших замечательных учителей и их помощников!

Екатерина, мама Сандры (май, 2017)

Светлана! Просто молодцы вы все! Замечательное выступление, талантливые детки, и, конечно же, огромное почтение и уважение всем учителям школы! Даже представить себе не могу, какой это труд, и какое нужно терпение. Вы просто умнички! Спасибо всем ещё раз! Горжусь!

Ольга Шаяку (май, 2017)

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

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