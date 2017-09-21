5 причин, почему родители выбирают «Олимпус»

Русская школа «Олимпус» в Дублине на Malahide Road предлагает множество разнообразных классов для всестороннего развития русскоязычных детей, и взрослых.

Сохранить русский язык и корни, познакомить с русской культурой, историей, традициями и обычаями, - основной ответ на вопрос, почему русскоговорящие родители в Ирландии выбирают для своих детей дополнительное обучение в русских классах. Русские школы также становятся и местом общения самих родителей, где они могут обменяться последними новостями и открытиями.

Преподавание в школе «Олимпус» ведется по нескольким направлениям: танцы, музыка, изобразительное искусство, и в отдельное направление выделена Русская школа – обучение русскоговорящих детей в возрасте от 4 до 14 лет основам языка и культуры, развитие навыков письма и грамотной речи. Индивидуальный подход к каждому ребенку, который обеспечивается в небольших группах, позволяет раскрывать индивидуальность детей, а психологический аспект работы с детьми – дает возможность мотивировать их на успех в жизни.

Что отличает «ОЛИМПУС» от других русскоязычных школ Ирландии:

Индивидуальный подход и новые методики обучения.

Современный интерактивный метод обучения, в основу которого положено взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом, что способствует социализации ребенка, его разностороннему развитию. Дети изучают материал в игровой форме, или с помощью специальных заданий, которые побуждают их к обучению.

Высококлассный преподавательский состав. Психологический комфорт и дисциплина.

Отношение преподавателя к ребенку, умение интересно преподать материал, - влияет на желание вашего ребенка посещать занятия в школе. Преподаватели Русской школы «ОЛИМПУС» имеют десятилетний опыт работы с детьми, следуют новым тенденциям в обучении, изучают психологические аспекты взаимодействия с детьми, чтобы на каждое занятие ваш ребенок хотел идти без принуждения, но по собственному желанию.

Всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка.

Для развития талантов и творческого подхода, в школе также открыты танцевальное, музыкальное направление, доступны занятия изобразительным искусством.

Ориентация на результат.

Современная система образования сориентирована на формирование у ребенка навыка к обучению, интереса к познанию нового, что является гарантией успеха ребенка в будущем. Успех приходит к тем, кто неустанно учится всю жизнь, умеет анализировать, формировать собственную точку зрения, отстаивать собственные интересы, и достигать поставленных целей.

Больше, чем просто знания.

Обучение в Русской школе «ОЛИМПУС» направлено на глубинное понимание процессов и явлений, происходящих в мире. Научить мыслить творчески, мыслить критически, самостоятельно находить новые знания, а не просто их передавать - основная задача, которая стоит перед преподавателями в «ОЛИМПУС».

В Русской школе «ОЛИМПУС» особое внимание уделено безопасности учеников.

Дети учатся в просторных, хорошо оборудованных классах.

Нашу школу легко найти, наличие удобной транспортной развязки и регулярных автобусных рейсов, - делают «ОЛИМПУС» идеальным местом для обучения детей работающих родителей.

Запишите своего ребенка на первое пробное занятие в Русскую школу «ОЛИМПУС» прямо сейчас, позвонив по телефону: 01-443 3559.

Мы гарантируем: Русская школа «ОЛИМПУС» отвечает вашим самым высоким требованиям и стандартам!

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется на 3 и 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

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