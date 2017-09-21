Представитель Ирландии примет участие в финале конкурса «Пушкин в Британии»

Сергей Мартынов из Голуэя, Ирландия стал победителем 1го тура 15-го Турнира поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии»-2017.

В прошлом году Сергей стал победителем этого традиционного конкурса-фестиваля.

В Лондон приедут 19 авторов из 11 стран мира.

21 октября на Трафальгарской площади в храме St.Martins они сразятся в очном поединке за титул «Король поэтов русского зарубежья-2017».

Кроме Сергея в финал конкурса вышли: Виктория Грекова, Донецк; Елена Новоселова-Гвоздева, Испания; Игорь Борц, Израиль; Жанна Сизова, Великобритания; Татьяна Юфит, Великобритания; Алексей Окунь, Украина; Юлия Резина, США; Майя Бирдвуд-Хеджер, Великобритания; Иван Фисев, Республика Саха; Галина Лазарева, Австралия; Светлана Кочергина, Франция; Галина Вороненко, США; Георг Черный, Великобритания; Анастасия Винокурова, Германия; Людмила Чеботарева, Израиль; Андрей Керубини, Украина; Нина Русанова, Испания; Вероника Габард, Швеция.

15-й юбилейный Фестиваль поэзии русского зарубежья “ПУШКИНвБРИТАНИИ” пройдет в Лондоне со 19 по 22 октября. Кроме главного события – Турнира поэтов - в Программе: прием в Посольстве РФ, круглые столы и мастер-классы, поэтический слэм в Кембриджском Университете, а также турниры пародий и экспромтов на теплоходе по ночной Темзе.

В жюри фестиваля: Олеся Николаева - поэт, профессор Литературного института им. Горького, лауреат многочисленных премий, включая премию «Поэт» (2006) и Патриаршую литературную премиию (2012); Михаил Попов - поэт, прозаик, профессор Литературного института им. Горького, автор более 20 книг, лауреат многочисленных литературных премий; Андрей Галамага – поэт, дважды лауреат «Пушкин в Британии» (2007, 2012), лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013), обладатель Гран-при фестиваля «Интеллигентный сезон», Крым (2015), победитель международного литературного конкурса, посвященного Москве, «На семи холмах» (2016), лауреат международного фестиваля "Центр Европы" (2017); Олег Бабинов - поэт, победитель ПУШКИНвБРИТАНИИ-2016, победитель Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2016);Олег Борушко - автор 8 книг прозы и стихов, в том числе бестселлера «Эротические танки» псевдояпонского поэта Рубоко Шо, автор первого на русском языке поэтического переложения «Дао-дэ-цзин» Лао-Цзы. Автор и руководитель проекта "ПУШКИНвБРИТАНИИ», председатель жюри.

Фестиваль проходит при поддержке Blavatnik Family Foundation, Специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Посольства РФ в Великобритании, Федерального агентства “Россотрудничество” и Русского общества Кембриджского университета.

ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ – БЕСПЛАТНЫЙ.

Подробная программа – на сайте www.pushkininbritain.com

Справки по тел: +447900993918