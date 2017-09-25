Воскресная школа Candle of Grace

Официально школа впервые открыла свои двери в 2015 году, до этого уроки русского языка преподавались на дому.

Когда же количество желающих возросло, русскоговорящая община стала искать подходящее место, где в один из выходных дети могли бы собираться и изучать русский язык, литературу, традиции родных стран. Школу поддерживают мэрия города Каслбара, православный приход «святителя Тихона», а также группа семей, имеющая на усыновлении детей из России. Занятия посещают дети в возрасте от 4 до 17 лет. Ученики разделены на группы по возрасту и уровню подготовки. Занятия проводятся педагогами-волонтёрами фонда «Candle of Grace». На дополнительных занятиях дети занимаются уроками духовности, рукоделием, пением, танцами. На Рождество и Пасху организуются театральные представления и концерты. Не забывать культуру и обычаи родных стран помогает ежегодное проведение праздника «Масленицы», на котором кроме концерта, организована ярмарка.

Ежегодно в День Победы ученики вместе с родителями собираются на митинг в парке Мира, где у памятника воинам Второй мировой войны возлагаются венки и цветы. Семьи приносят фото родственников - участников ВОВ. Дети с гордостью рассказывают о своих прадедах, поют песни, читают стихи.

Занятия и мероприятия школы посещают семьи из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Ирландии.

На собранные школой средства благотворительный фонд приглашает детей из Чернобыльской зоны отдохнуть в Ирландии летом. В этом году нам удалось пригласить 16 детей и разместить их в семьях на три недели. Также в течение года дети собирают посылки, которые отправляются в детский дом при Свято-Вознесенском монастыре (Украина). Приятно наблюдать, как все дети и родители откликаются на чужую боль и беду, помогая соотечественникам в Ирландии и за ее пределами.

Школа работает каждое воскресение с 14.00 до 17.00

Адрес школы: st Patrick's Monastery, Upper Chapel street, Castlebar, co Mayo.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 087 2262216 Лилия Лузан

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