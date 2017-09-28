Ирландские русисты получили признание в Париже

В Париже, 15 cентября 2017 г. прошло юбилейное заседание президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), приуроченное к 50-летнему юбилею этого объединения.

На это мероприятие впервые за всю полувековую историю МАПРЯЛ была приглашена «Ассоциация учителей русского языка Ирландии». Это событие для ирландской Ассоциации – высокая оценка её несомненного успеха. Созданная в Ирландии 10 лет назад Ассоциация учителей русского языка занимается популяризацией и развитием преподавания русского языка на территории Ирландии, что является главной составляющей в непрерывном образовательном процессе. Ассоциация была зарегистрирована при Департаменте образования Ирландии и работает при его поддержке.

Заседание президиума МАПРЯЛ в расширенном формате с участием 60 ученых-русистов, преподавателей из 40 стран мира, государственных и общественных деятелей началось в киноконцертном зале Посольства России во Франции. В зале прозвучали приветствия в адрес преподавателей русского языка и литературы от Президента Российской Федерации В.В. Путина, Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, Президента Чешской Республики Милоша Земана. Перед участниками заседания выступил председатель правления фонда «Русский мир», председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию В.А. Никонов, а также проректор Московского государственного университета Т.В. Кортава. В преддверии научной программы также прозвучало видеообращение к педагогам-русистам с Международной космической станции от космонавта, Героя России С.Н. Рязанского.

Открыли научную программу пленарные доклады президента МАПРЯЛ, президента Российской академии образования, профессора Л.А. Вербицкой «МАПРЯЛ: вчера, сегодня, завтра», научного руководителя Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук А.М. Молдована «Русистика ан современном этапе», а также профессора университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия), члена президиума МАПРЯЛ Харри Вальтера «Русские пословицы и европейское языковое и культурное пространство».

Дискуссионную программу юбилея продолжили заседания круглых столов по темам «Русский язык за рубежом: тенденции, вызовы и точки роста», «Национально ориентированный учебник по русскому языку: от замысла к воплощению», а также круглого стола «Русская литература ХХI века как мотивирующая сила к изучению языка».

Во второй половине дня юбилейные мероприятия МАПРЯЛ продолжились на площадке Российского духовно-культурного православного центра.

Людмила Снигирева