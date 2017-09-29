В Русской школе города Корка начался учебный год

Для разных групп уроки организованы с 9 утра до 2 дня. Сейчас ведется запись в 1-й, 2-й и 5-й классы по предметам: русский язык, чтение и развитие речи через изучение предметов окружающего мира, а также в группы раннего развития, подготовительную и класс подготовки к экзамену leaving cert. В школе работают кружок рисования пастелью, кружок развития речи, улучшения дикции и самооценки через театральное искусство.

Ребята соскучились и с желанием принялись за совместную групповую работу.

Самые первые уроки, по традиции, прошли с целью сплочения ребят. Ведь вместе мы будем целый год «грызть гранит науки». И как обычно поднялся вопрос: «Зачем же нам, детям, живущим в Ирландии, нужен русский язык?» Ответ на этот вопрос обязаны дать для себя не только дети, учащиеся у нас в «Русской школе», но и их родители.

Кому как не родителям мотивировать своих детей на изучение языка, который, по мнению многих детей, им не нужен! Здесь мы и придумали онлайн конкурс на мотивационные примеры в помощь родителям и их чадам. Приз за самое большое количество примеров о том, зачем в Ирландии детям нужен русский язык, получила мама Катерина Дробышевская. По ее мнению, переводчики всегда в цене, есть спрос на русскоговорящих гидов, знающих Ирландию изнутри, существует много компаний, ориентирующихся на российский рынок. Русский язык может понадобиться в путешествиях по странам бывшего СССР, для общения с родственниками и, наверное, самое значимое для наших детей применение знаний языка в том, что он включен в список иностранных языков, экзамен по которому, можно сдавать по окончании ирландской средней школы, при этом получая за свои знания дополнительные баллы необходимые при поступлении в высшие учебные заведения Ирландии.

Последнее - это, вероятно, то, к чему большинство детей, посещающих русскую школу, будут стремиться в долгосрочном плане. Поэтому в этом году наша школа открывает класс Leaving Cert, ну а начинать можно и с группы раннего развития и с уроков по обучению чтению и с развития речи, которые успешно преподаются у нас уже более 8 лет. Дети приходят совсем маленькими, переходят из класса в класс, постепенно становятся семьёй, продвигаются и углубляют свои знания. Конечно, в их прогрессе главную роль играют родители - только благодаря напутствию своих упорных родителей ребёнок продолжает идти вперёд!

Дорогие родители, все русские школы здесь в Ирландии созданы для вас и ваших детей!

Мы - тот самый путеводитель, подсказчик и помощник на пути воспитания Русской культуры у ваших замечательных ребятишек и их путешествия по просторам русского языка!



Приходите, звоните, спрашивайте!

Телефон директора школы Натальи Фокиной 0862599793

Адрес школы: SMA Community Centre, Wilton, Cork. Да почта эта.

Страничка в социальной сети: https://www.facebook.com/russianschool.cork/

Русская школа в Ирландии

Дорогие друзья и коллеги!

«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии.

Публикация материалов планируется 17 октября.

Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии.

Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах.

Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях.

Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете.

Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше.

А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.

Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.