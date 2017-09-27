Посол России предложил соотечественникам объединить усилия

На встрече, которая состоялась 26 сентября в Посольстве Российской Федерации в Дублине, новый посол России Юрий Анатольевич Филатов выразил уверенность, что взаимодействие между соотечественниками в Ирландии надо развивать и укреплять.

Во встрече приняли участие: второй секретарь Посольства Василий Величкин, председатель Координационного совета соотечественников Елена Стешенко, руководитель организации «Русский мост» Анастасия МакКейб и редактор «Нашей газеты» Сергей Тарутин.

Юрий Анатольевич поинтересовался численным составом общины в Ирландии и ситуацией с изучением русского языка, подчеркнув, что интерес ирландцев к его изучению особенно важен с точки зрения налаживания взаимопонимания между народами двух стран.

Соотечественники, в свою очередь, обозначили вопросы и проблемы, существующие в общине.

Елена Стешенко рассказала об основных направлениях деятельности Координационного совета и тех мероприятиях, которые запланированы на 2018 год.

Первопричиной встречи было желание нового посла России познакомиться с активом местной русскоязычной общины. В ходе разговора, в частности, обсуждалось и письмо, направленное «инициативной группой» в адрес директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России Олега Мальгинова с предложением произвести обновления в составе Координационного совета и кадровые перестановки в структуре контактных лиц Посольства России в Ирландии.

Юрий Анатольевич внимательно выслушал доводы Елены Стешенко и Анастасии МакКейб по этому поводу и согласился с необходимостью привлечения к работе КСОРС большего количества активных членов общины. Председатель КС информировала посла, что сейчас в состав совета входят 13 человек, при этом, в стране, по ее мнению, функционирует около 60 организаций соотечественников. Посол отметил, что имеет смысл рассмотреть возможность привлечь все организации к работе совета. Следует отметить, что активных организаций соотечественников, скорее всего, еще больше, поскольку только русских школ и классов в Ирландии не менее 35 и управлять таким составом будет сложно, если только не развивать отдельные направления деятельности.

Также в ходе встречи обсуждались варианты переноса следующей страновой конференции соотечественников с 1 апреля 2018 года на более ранний срок, при условии хорошей подготовки и создания прозрачной рабочей процедуры. Руководитель «Русского моста» также высказала претензии по содержанию существующего «Положения о Координационном Совете», ограничивающего возможности участвовать в его работе и быть избранным в этот орган. Елена Стешенко заявила, что ведется работа над поправками в «Положение». Посол России попросил перед публикацией документа организовать общественное обсуждение.

Вместе с тем, Юрий Анатольевич посчитал нелегитимными требования «инициативной группы» о сложении с Елены Стешенко полномочий председателя КСОРС. Как было подчеркнуто, отстранение председателя КСОРС возможно исключительно в соответствии с действующей процедурой.

Открытым остался вопрос и о выборах нового состава КСОРС Ирландии. Елена Стешенко заявила, что его планируется избрать только в 2019 году, отметив, что в новой редакции «Положения» будут сформулированы процедуры, направленные на урегулирование избирательного процесса.

Юрий Анатольевич предложил всем активистам общины отложить на время накопившиеся противоречия и объединить усилия. Достигнута договоренность о проведении повторной встречи через несколько недель, на которой планируется обсудить рабочие моменты и определиться с планом действий.

Юрий Анатольевич согласился дать интервью нашему изданию, которое будет опубликовано в следующем номере «Нашей газеты».