Многодетная мать, спортсменка, кружевница и разносторонняя личность - Юлия Вербицкая

Берлинский марафон, является одним из наиболее престижных в мире, а так же одним из самых массовых. На сегодняшний день в нем участвуют более 45000 атлетов, в том числе более 5000 спортсменов проезжают дистанцию 42 километра на роликовых коньках.

Первый берлинский марафон прошёл 13 октября 1974 года, в нем участвовало всего 286 бегунов. 30 сентября 1990 года, за 3 дня до объединения Германии, маршрут марафона впервые проходил через «Брандербургские ворота». К тому времени популярность марафона возросла настолько, что померяться силами собрались уже 25000 человек. Берлинский марафон считается самым быстрым в мире (по среднему времени первых десяти бегунов) и славится самым большим количеством мировых рекордов.

Юлия рассказала «Нашей газете» о своём первом опыте участия в марафоне:

Как пришла идея участвовать в марафоне?

Захотелось сделать что-то, чего никогда не делала, и что всегда казалось недосягаемым... Но так как к бегунам я себя не отношу, а коньки люблю еще с детства- то я стала искать, и обнаружила, что на марафоне есть категория «Роликовые коньки». Возможность участия в марафоне привела меня в абсолютный восторг, и я стала тренироваться каждый день. Еще хотелось показать своим детям пример, и воодушевить их на участие в марафоне в детском состязании в следующем году, поэтому я поставила себе задачу - вернуться с медалью!

Что было самое сложное и страшное в марафоне и до него?

До марафона нужно было заставлять себя регулярно заниматься в любую погоду - в проливной дождь и сильный ветер, и как правило очень рано утром. Сейчас это уже вошло в привычку. Также нужно было заметно увеличивать нагрузку и расстояние, а это забирало много времени и энергии. Перед марафоном было очень сильное волнение что-то забыть, что-то не сделать. Ни в коем случае нельзя было забыть шлем (без него не допустят к участию), чип (не запишется время), пластыри (без них далеко не уехать) и т.д.

Еще был страх уехать куда-нибудь не туда, поехать не по той дороге, но он развеялся, как только выстрелил пистолет и огромная группа, состоящая из 1300 новичков, ринулась покорять расстояние в 42 км.

Юлия, мать четверых детей, личность разносторонняя. Почти каждое утро у неё начинается с 25-километровой пробежки на роликах, а в 7 утра Юлия уже плавает в море - круглый год и в любую погоду. Будучи натурой увлечённой и чрезвычайно целеустремленной, она талантлива не только в спорте, но и в искусстве.

Юлия в совершенстве владеет искусством вязания Ирландского кружева - очень трудоемким процессом, когда мотивы вывязываются отдельно и затем соединяются в целое бесшовное полотно. Эта техника требует большого усердия, терпения и аккуратности. Работы Юлии не раз были опубликованы в московском «Журнале Мод», а также показаны на выставках Ирландского Королевского Общества. Каждое изделие неповторимо и занимает от трех до двенадцати месяцев беспрерывной работы.

Традиционное ирландское кружево существует с середины 18 века. Красота разнообразных стилей завораживает, а одежда, связанная из ирландского кружева, уникальна и невероятно элегантна. Неудивительно, что ирландские аристократы всячески содействовали распространению ирландского кружева за границей.

Будучи креативным человеком, любящим море, Юлия создала ещё и коллекцию декоративных корзин, в форме морских раковин.

Раковины связаны крючком, имеют интересную и сложную форму и выглядят, как настоящие. При их создании Юлия использовала различные математические расчеты и формулы - от геометрической прогрессии до числа Фибоначчи.

Наша Газета желает Юлии дальнейших успехов и ждёт ваши истории о других выдающихся соотечественниках в Ирландии.

Записала Елена Аллилуева - Лориган