Благотворительный концерт «Дети Ирландии – детям Донбасса»

В воскресенье 1 октября в «Ирландском военном музее» (IMWM) прошёл благотворительный концерт в помощь детям Донбасса.

Инициаторами благотворительной акции стали: семья Бражниковых и общественная организация «Мёбиус» (Сергей Меньшаков, Дина Курбанова, Александр Курочкин). Собранные средства были переданы в благотворительный фонд «Прада – Хоспис», г. Стаханов, ЛНР, при посредничестве «Гуманитарного батальона Ирландии и Англии» (Сергей Бардашов).

В концерте приняли участие ребята из русских школ Дандолка (Анастасия Маккейб), Swords Kids Club (Ольга Богданович), «Матрёшка», Наван (руководитель Елена Загребина), а так же театральная студия «Бенефис» (музыкальный руководитель Юлия Михерева).

Была организована выставка «Дети рисуют мир». Александр Борисов собирает детские рисунки в горячих точках постсоветского пространства, полная экспозиция работ детей состоится в Ирландии и других странах Европы в ноябре.

Воспитанники театра-студии «Бенефис» показали замечательную музыкальную постановку «Кошкин дом». Проникновенно продекламировали стихи Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны» ребята из Дандолка, девочки вокальной группы исполнили песню. Егор Шелегов и Анастасия Скопенко прочли стихи Н. Найдёновой «Хотим под мирным небом жить».

Виктор Бражников не только предоставил концертную аппаратуру и следил за тем что бы у всех выступающих звук был качественным, он и сам радовал пришедших своим душевным исполнением любимых народом песен.

Дети рисовали по теме «Дети рисуют мир», некоторые их работ могут войти в состав выставки, посещали с родителями военный музей, гуляли по живописным окрестностям.

Этот выходной оставил у всех в памяти неизгладимые впечатления.

«Гуманитарный Батальон» предоставил на аукцион «Георгиевскую ленточку» с подписью Грэма Филипса – британского журналиста, не побоявшегося открывать западному сообществу правду о конфликте на Донбассе. Всего было собрано €442, которые, в полном объёме пойдут на помощь детям этого многострадального региона.

Милосердие не ждёт знак свыше, чтобы реализовать себя.

Милосердие действует здесь и сейчас. Не может быть причин отказывать в помощи находящимся в беде - это выбор каждого из нас!

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Страничка «Ирландского военного музея» http://imwm.ie/