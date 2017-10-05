Преподаватели русской школы «Олимпус»: «Мы формируем сознательный билингвизм»

В семьях, где родители говорят на разных языках, часто бояться, что ребенок не сможет одинаково хорошо усвоить оба языка, как результат, - это приведет к задержке его речевого развития и отсталости от сверстников.

Однако, как показывают последние исследования, дети-билингвы, несмотря на небольшое отставание от сверстников в младшем возрасте, со временем опережают их в развитии. У человека, который с детства привык говорить на двух и более языках, формируется особая когнитивная способность мыслить абстрактно, и быстро переключать свое внимание, лучше фокусироваться и быстрее принимать решения.

Именно поэтому родители стремятся развивать билингвистические способности своих детей, отдавая их на дополнительные языковые занятия. Одной из таких школ, где с раннего возраста учат говорить, писать и читать на русском языке, - является Русская школа «ОЛИМПУС», которая расположилась в Дублине на Malahide Road.

Занятия в Школе построены таким образом, чтобы ребенок с раннего возраста впитывал в себя русские культуру, традиции, и историю. Наряду с широким кругозором, дети, которые проходят обучение в «ОЛИМПУС», учатся мыслить и свободно рассуждать на русском языке, развивают личностную самоидентификацию.

Набор детей в русскую школу «ОЛИМПУС» осуществляется с 4х лет, когда дети наиболее восприимчивы к изучению второго языка. Занятия проходят по субботам (для детей 4-7 лет), и средам (для детей 7-14 лет). Программа обучения в Школе построена таким образом, чтобы сформировать у учеников сознательный билингвизм, при этом - сохранить русский язык в качестве одного из родных.

Занятия проходят в малокомплектных группах, что дает возможность гарантировать индивидуальный подход к каждому ребенку. Ученикам предоставляется вся необходимая для обучения литература.

В Русской школе «ОЛИМПУС» ребенок не чувствует психологического дискомфорта, поскольку использование интерактивных методик обучения позволяет заинтересовать его в процессе обучения, и дети всегда сами просят родителей отвезти их на занятия.

Преподаватели Школы ориентированы на результат, и дают больше, чем просто знания. Мир глобален, и знание русского языка всегда пригодится ребенку. Изучение русского языка в русской школе «ОЛИМПУС» – это входной билет в высокие культурные слои общества, и конкурентное преимущество для ребенка в будущем.

Если вы все еще сомневаетесь, следует ли вам отдавать ребенка в русскоязычную школу, вспомните, что русский язык – один из основных языков международного общения, занимает второе место в мире по числу научных публикаций в области химии, физики, геологии, математики и биологии. Изучение русского языка позволит вашему ребенку знакомиться с мировой наукой и культурой. Балет, театр, кино, литература, музыка, - Россия создала великие традиции и продолжает дарить миру выдающихся новаторов, - не стоит ограничивать вашего ребенка в знакомстве с ними.

Кроме того, в «ОЛИМПУС» преподают танцы, музыку, и изобразительное искусство. Ваш ребенок может попробовать себя в русском балете, народных или латиноамериканских танцах; открыть для себя игру теней в рисунке карандашом и игру цвета - в живописи маслом, научиться играть на фортепиано, скрипке или гитаре.

В Русской школе «ОЛИМПУС» в Дублине на Malahide Road все продумано для того, чтобы ваш ребенок хотел возвращаться в школу снова и снова, постигая азы русского языка и грамматики, осваивая русскую литературу, историю, искусство, культуру, - вместе с новыми друзьями!

Запишитесь на экскурсию в Школу и первое пробное занятие по телефону 01-443 3559 прямо сейчас!

Наш адрес: Unit 10c, Ringuard House, Malahide Industrial Estate Greencastle Parade Dublin 5

Сайт http://danceandmusic.ie/

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