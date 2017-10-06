Культурно-Образовательный центр «МАРУСЯ», Наван

«Маруся» - это школа дополнительного образования, обучение в которой направлено на изучение и поддержку русского языка, культуры и творчества.

Центр работает по средам, пятницам (вечер) и субботам. Организованы занятия по русскому языку, литературе, окружающему миру и детскому творчеству, для детей разных возрастов: от 5 до 7 лет; от 7 до 10 и старше 10. Есть группа для англоязычных детей, изучающих русский язык как иностранный и группа для совсем маленьких - «Почемучки» для детей с 3 до 5 лет.

В сентябре 2017 года мы открыли группу «мама и малыш» «Всезнайка» для детей от 1 года до 3 лет. Программа рассчитана на совместное «обучение» мамы и малыша. Занятия проходят в форме игры. Мамы принимают активное участие, помогая малышу овладевать новыми знаниями и умениями. В результате интересных игровых занятий у детей развивается речь, внимание, память, мелкая и общая моторика, а также доверие к другим людям и окружающему миру.

В нашем центре большое внимание уделяется разностороннему развитию детей. Поэтому помимо основных уроков русского и литературы мы предлагаем ребёнку выбор дополнительных занятий:

- Арт-студия – для детей от 6 лет и старше.

- Театральная студия — для детей от 6 лет и старше.

- Танцевальная студия – для детей от 6 лет и старше.

- Клуб «Мастериц» (для девочек) от 6 лет и старше. Девочки учатся шить, вышивать, вязать, делают своими руками мягкие игрушки.

- Класс по математике, помощь в выполнении домашнего задания, закрепление пройденного материала. Учитываем специфику преподавания математики в Ирландской школе.

- В прошлом году были открыты лингвистические классы: литовский язык для детей от 6 лет и румынский язык для детей от 6 лет.

- Бесплатные курсы английского языка для взрослых (группы разного уровня)

Наши ученики участвуют во многих международных конкурсах: России, Европы и Ирландии.

8 апреля 2017 года наши родители впервые приняли участие во всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант».

В нашем центре регулярно проводятся детские представления: Хэллоуин, Новый год, 8 марта, тематические праздники: «Многогранный космос», уроки памяти на 9 мая, выставки рисунков, а также организуются поездки и экскурсии. Для детей и родителей у нас открыта библиотека: книги и журналы на русском языке.

В прошлом году наш центр запустил и свой международный проект «Дружба по переписке». Дети получают огромное удовольствие от «живых» писем, которые приходят по почте. Читая их, они узнают что-то новое о стране, откуда пришло письмо, знакомятся с ребятами, живущими в других странах, и хотя говорят на разных языках, понимают друг друга благодаря русскому языку.

Приглашаем всех желающих присоединиться к нам!

Для регистрации и получения более подробной информации просьба обращаться к нам по электронной почте: cultcentremarusyanavan@gmail.com

Адрес центра: Commons Rd, Navan, Co. Meath, Ireland.

Адрес в социальной сети: www.facebook.com/RCEDMarusya/

Администратор Культурно-образовательного центра «Маруся» - Ирина Швыдченко.