«Болдинская осень» «Серебряного века»

«Болдинская осень» 1830 года - самая продуктивная творческая пора в жизни А. С. Пушкина. Из-за объявленного холерного карантина поэт не смог уехать из своего имения Большое Болдино. Этот же период совпал с подготовкой к долгожданной женитьбе на красавице Наталье Гончаровой. Была завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написана поэма «Домик в Коломне» и около 30 лирических стихотворений. Именно эта пора в жизни Пушкина подарила человечеству его самые нежные, немного грустные и чувственные стихи, любимые многими людьми.

На «Пушкинские чтения» в роскошном «Гревилль Арм Отеле» в Муллингаре приехали люди из разных уголков Ирландии. Вечер проходил в душевной атмосфере, в небольшом уютном зале, в окружении старинных книг, при свечах и под прекрасные старинные русские романсы в исполнении Анжелы Алексеевой, в числе которых были «Я помню чудное мгновенье» и несколько других романсов на стихи поэта.

В стенах клуба звучало много интересных и необычных историй о великом классике. Со вступительным словом выступила Кристина Бутусова. Свои истории, шутки и анекдоты о поэте и других классиках рассказала Таня Булах. Елена Закарите весь вечер читала любовную лирику Пушкина, а Оксана О'Каролл прочла стихотворение «Храни меня, мой талисман» на английском языке.

Елена Васильева очень трогательно и с юмором рассказала о месте пушкинской поэзии в ее жизни на примере «Сказки о рыбаке и рыбке».

Гостья из Москвы Юлия Вашугина исполнила несколько старинных народных песен. Ее серебристое сопрано придало вечеру определённый шарм. Сергей Дикун «выводил слушателей из забытья» своими веселыми песнями, которые обязательно «понравились бы Пушкину». Место для проведения Пушкинских чтений было выбрано не случайно. Это старейший отель в Муллингаре - городе, в котором когда-то жил и работал Джонатан Свифт, служивший викарием в церкви «Всех Святых». А в здании отеля в 1900 -1901 году бывал Джеймс Джойс.



Здесь все пропитано историей и многое связано с литературой. В этом здании викторианской эпохи множество красивых портретов в прекрасных золоченых рамах, здесь есть небольшой музей с очень интересными экспонатами, среди которых глиняная икона XV века. Люди, приехавшие на вечер поэзии, с удовольствием бродили по коридорам, рассматривая предметы старины, а потом, проникшись атмосферой эпохи великих классиков, активно принимали участие в программе, хором декламируя «У лукоморья дуб зелёный", а затем "Я помню чудное мгновенье».

Вечер был организован клубом «Серебряный Век», в поддержку проекта «Болдинская осень» Русско-Ирландской молодежная организация «Шамрок» в сотрудничестве с «Ассоциацией детских образовательных центров в Ирландии» и «Sword Kids Club». Помощь в подготовке оказали «Координационный совет соотечественников» и посольство России. Всего в рамках «Болдинской осени» осуществлено 4 проекта: «Литературно-музыкальный вечер в Свордс», литературно - музыкальный вечер в Муллингаре, конкурс чтецов и конкурс детских рисунков.

Елена Закарите.