Соотечественники должны будут отчитаться о своем гражданском состоянии

С 1 января 2018 года в России вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» .

Они обяжут граждан РФ, в отношении которых (либо в отношении их несовершеннолетних детей) в иностранном государстве была совершена регистрация акта гражданского состояния. Сведения должны быть в течение месяца направлены по месту жительства в орган записи актов гражданского состояния или консульское учреждение Российской Федерации (если гражданин РФ проживает за границей).

Другими словами, если вы сочетались браком, развелись, сменили имя, усыновили ребенка — вам нужно в течение месяца сообщить об этом в консульство.

Эти сведения будут поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГРЗАГС) — новый систематизированный свод документированных сведений.

Напомним, что к актам гражданского состояния относятся: рождение ребенка, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Соответственно, информация именно об этих сведениях будет включена в ЕГРЗАГС, даже если эти акты случились за пределами России. Каждой записи в ЕГРЗАГС будет присваиваться уникальный регистрационный номер.

Порядок направления информации будет установлен Правительством России, сейчас он не известен.

Для чего это делается?

Российское государство делает это для того, чтобы оптимизировать и упростить налоговое администрирование и собирать больше налогов. Об этом говорится в «Концепции формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации». Собственно, поэтому оператором единого информационного ресурса выступает Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ).

Таким образом, начиная с 2018 года, сведения о каждом гражданине РФ можно будет отследить с момента его рождения и до смерти, а ФНС РФ как главный фискальный орган сможет быстрее устанавливать факты родственных и иных юридически важных связей между гражданами и лучше контролировать сделки, которые осуществляются между взаимозависимыми лицами.

Изменения имеют значение в первую очередь для тех граждан РФ, которые ведут предпринимательскую деятельность, вовлекая в нее близких родственников и выводя свой бизнес за пределы границ РФ с целью сократить налоги.

Пишет zimamagazine.com

Публикация закона в Российской газете https://rg.ru/2016/06/28/akt-dok.html