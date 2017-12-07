Детская художественная выставка «Мир вокруг нас» г. Каван

​В библиотеке Johnston's Central Library в Каван, открылась выставка учащихся арт-студии «Взгляд» под руководством Натальи Елиной.

В экспозиции предоставлено почти сорок лучших работ. Несомненно, талантливые, юные художники, ставили целью выставки - раскрыть красоту нашего мира во всем его разнообразии. Пейзажи, натюрморты, анималистика, вот неполный перечень представленных работ. Картины наполнены чистой энергетикой, добром и светом.

Юные творцы создавали свои произведения с открытым сердцем и душой, внимательно изучая мир, в котором живут, и трепетно передавая свое настроение, любовь, радость, добро. Своим трудолюбием, талантом, добиваясь максимальных положительных результатов. Интересные сюжеты, яркие, сочные краски - все это не может оставить равнодушным никого!

Многочисленные зрители восторженно встретили открытие экспозиции. Даже для организаторов такой интерес выставки стал неожиданным - это был полный аншлаг!

Посетители библиотеки Johnston's Central Library заворожённо рассматривают картины, любуются, наслаждаются. В день открытия выставки были сказаны торжественные речи и выслушаны многочисленные хвалебные, восторженные отзывы зрителей.

Для всех было устроено прекрасное чаепитие с угощениями. Праздник удался на славу, на радость воспитанников студии Натальи Елиной - юных художников.

Выставка продлится до 16 декабря.

Время работы библиотеки:

Cavan Town Johnston Central Library

Понедельник: 10.00 до 13.15, 14.15 до 17.15

Вторник: 10.00 до 20.30

Среда: 10.00 до 13.15, 14.15 до 17.15

Четверг: 10.00 до 20.30

Пятница: 10.00 до 13.15, 14.15 до 17.15

Суббота: 10.00 до 13.15, 14.15 до 17.15

В воскресенье библиотека закрыта

Сайт библиотеки http://www.cavanlibrary.ie/

Для получения более подробной информации об арт-студии «Взгляд» под руководством Натальи Елиной вы можете обратиться по телефону: 0860766790

электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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