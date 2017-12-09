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«Красную Шапочку на новый лад» показали ученики школы «Радуга».

«Красную Шапочку на новый лад» показали ученики школы «Радуга».

Премьеру музыкального спектакля «Красная Шапочка на новый лад» подготовила театральная студия «Фантазеры», которая работает в школе уже четвертый год.

Зачем нужен школьный театр? О его роли в образовании, воспитании и развитии детей профессиональными педагогами написано много.

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В наших условиях ко всему этому добавляется еще одна важная роль - обучение русскому языку.

В Дублине у любого русскоязычного ребенка немного возможностей говорить по-русски. Поэтому некоторые дети отказываются от русского языка, не видя в нем нужды. Участники 

театральной студии «Фантазеры» не знают таких сомнений и не боятся трудностей.

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Успех приходит не сразу. «Ветераны сцены» держатся уверенно, говорят ясно и четко. Новички волнуются и порой сбиваются в репликах. Но зрители настроены благожелательно, для них, как и для юных актеров, новый спектакль - это небольшой праздник. Особенно ярким и веселым его делают сценки с танцами - заслуга танцевальной студии под руководством Юлии 

Заславской.

А в конце, как и положено, на детском празднике, исполнители получают не только аплодисменты, но и сладкую шоколадную награду.

Благодарим всех участников театральной студии за прекрасное выступление и подаренные положительные эмоции: Анастасию Мариуссен (Красная Шапочка), Дарину Лобаскину (Серый волк),  Альберта Радькина (Бабушка Красной Шапочки), Адама Абдалла (Жук), Илону О`Киф (Мама ), Мишу Лопатина и Сашу Баукиса (Охотники), Тину Артамонову(Соседка).

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Занятия в школе «Радуга» проводятся в Дублине в Stillorgan и Blanchardstown, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год. 

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie

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Опубликовано в Соотечественники
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