«Красную Шапочку на новый лад» показали ученики школы «Радуга».

Премьеру музыкального спектакля «Красная Шапочка на новый лад» подготовила театральная студия «Фантазеры», которая работает в школе уже четвертый год.

Зачем нужен школьный театр? О его роли в образовании, воспитании и развитии детей профессиональными педагогами написано много.

В наших условиях ко всему этому добавляется еще одна важная роль - обучение русскому языку.

В Дублине у любого русскоязычного ребенка немного возможностей говорить по-русски. Поэтому некоторые дети отказываются от русского языка, не видя в нем нужды. Участники

театральной студии «Фантазеры» не знают таких сомнений и не боятся трудностей.

Успех приходит не сразу. «Ветераны сцены» держатся уверенно, говорят ясно и четко. Новички волнуются и порой сбиваются в репликах. Но зрители настроены благожелательно, для них, как и для юных актеров, новый спектакль - это небольшой праздник. Особенно ярким и веселым его делают сценки с танцами - заслуга танцевальной студии под руководством Юлии

Заславской.

А в конце, как и положено, на детском празднике, исполнители получают не только аплодисменты, но и сладкую шоколадную награду.

Благодарим всех участников театральной студии за прекрасное выступление и подаренные положительные эмоции: Анастасию Мариуссен (Красная Шапочка), Дарину Лобаскину (Серый волк), Альберта Радькина (Бабушка Красной Шапочки), Адама Абдалла (Жук), Илону О`Киф (Мама ), Мишу Лопатина и Сашу Баукиса (Охотники), Тину Артамонову(Соседка).

Занятия в школе «Радуга» проводятся в Дублине в Stillorgan и Blanchardstown, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie