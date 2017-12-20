Координаторы «Бессмертного полка» встретились в Израиле

17 декабря в г. Нетания, Израиль состоялся круглый стол координаторов «Бессмертного полка» из Швейцарии, Армении, Испании и регионов России, Москвы и Дагестана.

Ирландию представляла Кристина Бутусова, которая уже много лет организует шествие «Бессмертного полка» в Ирландии. Организатором мероприятия выступило движение «Бессмертный Полк России».

Главной темой обсуждения стали мероприятия по проведению акций «Бессмертного полка» в 2018 году.

На встрече присутствовали мэр города Нетании Мирьям Файберг Икар, депутат Кнессета Йоель Развозов и ветераны «Великой Отечественной войны» проживающие в Израиле.

Участники возложили цветы к монументу «Победы Красной Армии над нацистской Германией». Это, единственный в своем роде, скульптурный комплекс олицетворяющий взаимосвязь победы Советского народа над нацистской Германией и создания государства Израиль.

Мэр и депутат Кнессета выразили глубокое уважение Израиля к подвигу солдат Красной Армии.

Депутат Государственной Думы и сопредседатель движения «Бессмертный Полк России» Николай Георгиевич Земцов в своём приветственном слове, выразил огромную благодарность ветеранам и жителям Израиля за отношение к «Воинам освободителям».

Представляющая Ирландию Кристина Бутусова рассказала об инициативах по сохранению исторической памяти.

Представитель «Бессмертного полка России» Елена Калгина представила новый народный проект - «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». Она сказала: «Если в вашей семье есть родной человек, следы которого затерялись на военных дорогах, и вы хотите узнать о его судьбе, вы можете обратиться за помощью в «архивный батальон» сайт Мойветеран.ру. Цель проекта — сохранить пространство памяти о героических страницах истории нашего народа и вернуть дорогие для нас имена в семьи».

Участники обсудили ряд тем связанных с консолидацией и духовной связью соотечественников с исторической Родиной и, конечно, шествие «Бессмертного полка» в мире в 2018 году.

«Состоялась живая дискуссия и обмен мнениями. Такие круглые столы дают возможность укреплять дружеские связи между странами, устанавливать новые контакты и реализовывать народные проекты по сохранению исторических фактов и памяти о войне» - заявила «Нашей газете» координатор акции в Ирландии Кристина Бутусова.