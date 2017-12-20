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Дед Мороз в гостях у детей из Белфаста

Дед Мороз в гостях у детей из Белфаста

В преддверии Нового года в «Первой русской школе Белфаста» 16 декабря прошел веселый утренник для детей с нарядно украшенной елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В нем приняло участие 98 человек: 55 детей, родители, организаторов и волонтеров.

Новый год – время надежды и чудес; время подарков и пожеланий, время радости и улыбок, поздравлений и надежд. Дети пришли на елку нарядные, веселые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались.

Директор «Первой Русской школы Белфаста» Елена Геддис поздравила всех с наступающим Новым 2018 годом и пожелала успехов и процветания в новом году.

Памятными книгами и грамотами были отмечены волонтёры – ученики школы - за участие в фестивале «Дружная планета» и активную помощь в жизни школы. Сертификатами с вручением Сборника сочинений «Сказочная планета 3» были награждены все участники конкурса.

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Учениками старших классов была разыграна сценка «Продавцы», зрители громко аплодировали юным артистам, показавшим веселую музыкальную сказку «Новогодняя репка», малыши с удовольствием исполняли танец снежинок, а Маленькая разбойница, Баба Яга, Красная шапочка и другие сказочные персонажи помогали тащить замерзшую Репку.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах, водили хороводы, пели и танцевали. После представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с ними.

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Новогодние персонажи на санках вывезли большие красочные мешки, и каждый ребенок получил именной подарок.

Праздник продолжился праздничным чаепитием с угощением – горячими пирогами, печеньем, конфетами и фруктами.

С наступающими праздниками – Новым 2018 годом и Рождеством! Сердечно поздравляют читателей «Нашей газеты» Елена Геддис, Евгения Росато и коллектив Первой русской школы в Белфасте.

Подробная информация о «Первой русской школе Белфаста» на сайте: http://firstrussianschoolbelfast.com/

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Опубликовано в Соотечественники
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