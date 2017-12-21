Самый массовый Новогодний праздник для детей в Дублине организовал Swords Kids Club

Как же замечательно, что каждый год мы ждем такой чудесный праздник – «Новый год». Это необыкновенное событие, от которого мы ждем чуда, волшебства и подарков и утренники уже стали традицией Детского клуба в Сордс.

Первый утренник для наших самых юных зрителей с 1.5 годика.

Для них мы подготовили кукольный спектакль «В лесу родилась елочка». Эмоции детишек и их заразительный смех - лучшая похвала и награда.

Спасибо Татьяне Боровковой и Юлии Михеревой за интересный кукольный спектакль. После представления - игры и хороводы со Снегурочкой. Танец с любимым лесным героем «Зайкой сереньким» вызвал у ребят неподдельный восторг. Ну а игра в снежки со Снеговиком – это забава и для детей и для родителей. Какой же праздник без Деда Мороза!!! Мы очень переживали. Не испугаются ли Деда Мороза наши юные зрители? Напрасно, все прошло на Ура! Каждый малыш получил сладкий подарок и мягкую игрушку.

Второе новогоднее мероприятие - для детей с 4 лет

Ученики театральной студии «Бенефис» под руководством Юлии Михеревой из школы Swords Kids Club подготовили музыкальное театрализованное представление «12 месяцев на новый лад». Праздничная атмосфера ощущалась задолго до события. Все думали над декорациями, репетировали спектакль, обсуждали идеи костюмов. И результат - наш новогодний праздник превзошел все ожидания! Ребята выступили отлично, молодцы!

Ричард и Алина на уроках музыки с педагогом Татьяной Боровковой разучили песню «Мы узнали маленький секрет», и эта песня прозвучала в их исполнении с большим успехом, это был дебют.

Бурю эмоций и восторга вызвало появление Кикиморы.

Ей действительно удалось размести и развеять по свету грусть-печаль, обиды, скуку, вредность и прочую «нечисть». Такую зажигательную Кикимору вряд ли вы где встретите!

По традиции Снегурочка с Дедом Морозом играли в игры, водили хороводы. Ну а прочитать стихотворение Дедушке Морозу было столько много желающих, что мы поняли, как хорошо, что наши дети верят в него!

Долго еще гости не расходились, фотографировались с героями нашего праздника и конечно с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В нашем празднике приняло участие 121 ребенок, ну а родителей в 3 раза больше - 363 с учетом дедушек и бабушек!

Это, наверное, самое большое новогоднее мероприятие в Дублине для русскоязычной диаспоры!

Руководитель «Swords Kids Club» Ольга Богданович и коллектив школы от всей души поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!

Пусть мечты – сбываются,

чудеса – свершаются,

надежды – оправдываются,

идеи – воплощаются в жизнь!

Подробную информацию о школе вы можете узнать на сайте: www.swordskidsclub.com

На страничке facebook https://www.facebook.com/swordskidsclub/ и по телефону 0879792770

Руководитель «Swords Kids Club»

Ольга Богдановича