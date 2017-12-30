Международный юношеский конкурс сочинений на тему «Каким я вижу будущее России: мои пожелания Президенту России»

Проводится Международным советом российских соотечественников (МСРС) совместно с МИД РФ и Всемирным координационным советом российских соотечественников под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке Спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

В марте 2018 года состоятся выборы Президента России, которые определят дальнейший вектор развития нашей страны. Данный конкурс призван стимулировать интерес проживающих за рубежом молодых российских соотечественников к этому событию, дать им дополнительную возможность публично высказать свои взгляды относительно прошлого, настоящего и будущего нашей страны.

Цели и задачи конкурса

привлечь внимание молодежи Русского мира (российских соотечественников в целом) к происходящим в нашей стране политическим процессам;

вызвать дополнительный интерес к изучению и анализу роли России в историческом прошлом и современном мире;

определить основные фокусные точки и интересы современной молодежи за рубежом в отношении к России.

Форма проведения конкурса – заочная

Участники конкурса: проживающие за рубежом молодые соотечественники в возрасте до 18 лет.

Конкурс проводится - с 01 января 2018 по 15 февраля 2018 года.

Порядок проведения конкурса

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет до 15 февраля 2018 года по электронной почте (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) конкурсную работу и личные сведения о ее авторе (ФИО, возраст, пол, место рождения, страна проживания, почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон).

Объем конкурсной работы:

не более 5000 знаков шрифтом 14 пунктов (около 3 страниц машинописного текста).

Критерии оценки:

содержательность изложения

стиль и логика изложения;

реалистичность пожеланий и напутствий;

знание истории России, ее современной политической, экономической и культурной жизни.

Этапы конкурса:

1 этап: до 15 февраля 2018 год Подготовка, написание работ и

предоставление их в Оргкомитет II этап: до 1 марта 2018 года

Работа жюри по определению победителей конкурса

Конкурсная работа рассматривается на заседании Жюри конкурса. Оценка экспертная, коллегиальная. По каждой стране будет определен свой победитель (при условии участия в конкурсе не менее пяти человек в данной стране). Лучшие идеи и пожелания будут отобраны и направлены Президенту РФ.

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами и благодарственными письмами. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в российских дипломатических и консульских загранучреждениях.

Руководство конкурсом

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет проводит заочный этап, утверждает состав жюри, приглашает экспертов по направлениям.

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет до 15 февраля 2018 года по электронной почте (msrs@mail.ru) конкурсную работу и личные сведения о ее авторе (ФИО, возраст, пол, место рождения, страна проживания, почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон).

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и другими призами. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в российских дипломатических и консульских загранучреждениях.