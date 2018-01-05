С Рождеством, православные!

Канун рождества именуется «сочельником» — это заключительный день Рождественского поста. Церковный устав предписывает в этот день строгий пост с полным воздержанием от пищи «до первой звезды», символизирующей рождественскую звезду, возвестившую волхвам рождение Христа. Название «сочельник» от слова «сочиво», так именовалось ритуальное блюдо, обязательное в этот вечер. Оно приготовлялось из макового или миндального «молока» смешанного с медом, и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Туда добавлялись целые или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертого мака. Этим блюдом начиналась трапеза как в Рождественский, так и в Крещенский сочельник. Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки — это не только радость и веселье.

Удивительна тайна рождения человека в мир. Встреча с новорожденным младенцем для нас - это прикосновение к божественному действию в мире. Всякий раз такая встреча дарит нам радость приобщения к сокровенному счастью.

Дорогие наши соотечественники, ближние наши, родные друг другу по духу, во Христе, воплотившемся в нас! Сорадуясь с вами нашему общему торжеству, поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова с молитвенными пожеланием, чтобы каждый из нас сподобился посещения Родившегося для нас Христа и чтобы эта встреча была благословенным

прикосновением к счастью и вечной жизни с Богом!

Сказал в своем Рождественском послание Преосвященный Епископ Сурожский Матфей.

Пастырям и всем верным чадам Православной церкви в Великобритании и Ирландии.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 2017 года Преосвященный Епископ Матфей назначен Правящим архиереем Сурожской епархии.

Архиепископу Елисею была выражена благодарность за труды по устроению церковной жизни в Сурожской епархии и определено новое место служения в качестве Управляющего Гаагско-Нидерландской епархией Русской Православной Церкви.

Сообщает портал www.sourozh.org

Рождественские богослужения пройдут в «Патриаршем Подворье Русской Православной Церкви», Храме Святых Апостолов Петра и Павла - Ирландия, Дублин

суббота, 6 января 2018

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

09:00 Вечерня. Божественная Литургия.

22:30 Утреня.

воскресенье, 7 января 2018

Неделя 31-я по Пятидесятнице. Рождество Христово.

00:00 Божественная Литургия.

18:00 Великая Вечерня.

понедельник, 8 января 2018

Собор Пресвятой Богородицы.

10:00 Божественная Литургия.

Информация: http://www.stpeterstpaul.net