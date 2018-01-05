Ирландских соотечественников приглашают к сотрудничеству

Организатор мероприятия – Гуманитарная общественная организация «Мебиус» предложила всем заинтересованным обсудить следующие вопросы:
- сотрудничество общественных организаций, волонтёров и активистов;
- согласование планов и взаимопомощи соотечественников;
- обсуждение мероприятий направленных на сплочение русскоязычной общины Ирландии;
- подготовка празднования 73 годовщины Победы над фашизмом в «Великой Отечественной войне»
- продвижение русского языка в Ирландии;
- взаимодействие школ и образовательных центров с целью сотрудничества;
- вопросы финансирования и грантовой поддержки общественных мероприятий.
Свое участие за Круглым Столом подтвердили общественные организации, образовательные и культурных центры соотечественников в Ирландии, координаторы патриотических акций и активисты общины.
Участие в «Круглом столе» - бесплатно.
Время проведения: 14 января 2018 года, с 14.00 до 18.00
Зарегистрироваться и подтвердить своё присутствие можно по телефону 0894412053
Желающих выступить за круглым столом с предложением или докладом просят уведомить об этом по телефонам: 0894412053 или 0862750165
Мероприятие будет регулироваться планом и регламентом выступлений.
Страничка мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/2002622543286872/
Координаты отеля: https://her.is/2CKqFwY