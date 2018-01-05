Ирландских соотечественников приглашают к сотрудничеству

14 января в отеле Ardboyne, г. Наван, графство Мит состоится круглый стол соотечественников, на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничества, направлений и план работы на 2018 год.



Организатор мероприятия – Гуманитарная общественная организация «Мебиус» предложила всем заинтересованным обсудить следующие вопросы:

- сотрудничество общественных организаций, волонтёров и активистов;

- согласование планов и взаимопомощи соотечественников;

- обсуждение мероприятий направленных на сплочение русскоязычной общины Ирландии;

- подготовка празднования 73 годовщины Победы над фашизмом в «Великой Отечественной войне»

- продвижение русского языка в Ирландии;

- взаимодействие школ и образовательных центров с целью сотрудничества;

- вопросы финансирования и грантовой поддержки общественных мероприятий.

Свое участие за Круглым Столом подтвердили общественные организации, образовательные и культурных центры соотечественников в Ирландии, координаторы патриотических акций и активисты общины.

Участие в «Круглом столе» - бесплатно.

Время проведения: 14 января 2018 года, с 14.00 до 18.00

Зарегистрироваться и подтвердить своё присутствие можно по телефону 0894412053

Желающих выступить за круглым столом с предложением или докладом просят уведомить об этом по телефонам: 0894412053 или 0862750165

Мероприятие будет регулироваться планом и регламентом выступлений.

Страничка мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/2002622543286872/

Координаты отеля: https://her.is/2CKqFwY