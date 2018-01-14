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Старый Новый год в клубе «Коса»

Старый Новый год в клубе «Коса»

Клуб семейного отдыха «Коса» весело отметил самый русский праздник «Старый Новый год».

Наверное, больше нигде в мире не отмечают Старый Новый год, кроме как в странах бывшего СССР, не нарушили традицию «косовцы», более 40 активных членов и гостей клуба пришли в клуб Гельских видов спорта в Ашборне.

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Как всегда веселые конкурсы приготовила Милена Думблиаускиене.

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А еще сразу трое гостей: Виктор, Виктория и Денис справляли свои дни рождения, которые совпали с праздником. Все дружно поздравили именинников.

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А любимые русские танцевальные мелодии крутил DJ Slava.

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А еще нашему корреспонденту, присутствовавшему на вечере «Косы» удалось выяснить, что зрителей концерта «Своя Колея», который состоится в дублинском театре HELIX 10 февраля, ожидает сюрприз от организаторов и музыканта и клипмейкера Ильи Бабкина, а какой – узнаете, если купите билеты на сайте: https://www.eventbrite.com/e/39726058711

Фото: IRP

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Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

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