Старый Новый год в клубе «Коса»

Наверное, больше нигде в мире не отмечают Старый Новый год, кроме как в странах бывшего СССР, не нарушили традицию «косовцы», более 40 активных членов и гостей клуба пришли в клуб Гельских видов спорта в Ашборне.

Как всегда веселые конкурсы приготовила Милена Думблиаускиене.

А еще сразу трое гостей: Виктор, Виктория и Денис справляли свои дни рождения, которые совпали с праздником. Все дружно поздравили именинников.

А любимые русские танцевальные мелодии крутил DJ Slava.

А еще нашему корреспонденту, присутствовавшему на вечере «Косы» удалось выяснить, что зрителей концерта «Своя Колея», который состоится в дублинском театре HELIX 10 февраля, ожидает сюрприз от организаторов и музыканта и клипмейкера Ильи Бабкина, а какой – узнаете, если купите билеты на сайте: https://www.eventbrite.com/e/39726058711

Фото: IRP