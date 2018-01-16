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Театральная студия «Бенефис» ищет таланты

Театральная студия «Бенефис» ищет таланты

Театральная студия открывает две новые группы в Бланчардстауне (Blakestown community centre) и Свордс (Swords kids club) и приглашает в мир театра ребят с 4 до 16 лет (2 возрастные группы).

«Студия открылась полтора года назад и за это время мы успели заявить о себе на различных мероприятиях Дублина и в других городах. Ребята раскрывают свой вокальный, танцевальный и актерский таланты, перед ними открывается увлекательный и интересный мир творчества.

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Наши артисты не боятся сцены, развивают память, воображение, речь, учатся работать в команде. В декабре мы показали спектакль «Новый год в Сказочном королевстве» на сцене Scoil Oilibhéir, сейчас готовимся к Масленице и съемкам в фильме.

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Ребята из старшей группы репетируют мюзикл «За двумя зайцами» - рассказывает руководитель студии, Юлия Михерева.

Занятия проходят в Blakestown community centre и Swords kids club.

Страница в социальной сети: https://www.facebook.com/studiodramadublin/

Фото: Татьяна Никулина и Owen O'Boyle

Запись по телефону: 0851639709

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Опубликовано в Соотечественники
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