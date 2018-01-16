Театральная студия «Бенефис» ищет таланты

«Студия открылась полтора года назад и за это время мы успели заявить о себе на различных мероприятиях Дублина и в других городах. Ребята раскрывают свой вокальный, танцевальный и актерский таланты, перед ними открывается увлекательный и интересный мир творчества.
Наши артисты не боятся сцены, развивают память, воображение, речь, учатся работать в команде. В декабре мы показали спектакль «Новый год в Сказочном королевстве» на сцене Scoil Oilibhéir, сейчас готовимся к Масленице и съемкам в фильме.
Ребята из старшей группы репетируют мюзикл «За двумя зайцами» - рассказывает руководитель студии, Юлия Михерева.
Занятия проходят в Blakestown community centre и Swords kids club.
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Фото: Татьяна Никулина и Owen O'Boyle
Запись по телефону: 0851639709