Одним из организаторов круглого стола 14 января в г. Наван был «Бессмертный Полк Ирландии». В рамках обсуждения его координатор Кристина Бутусова рассказала о себе и о планах на будущее.

«Бессмертный полк» я начинала, когда была членом «Координационного совета» и не думала, что эта работа станет частью моей жизни, расширит горизонты моей деятельности и станет серьёзным международным проектом.

Сейчас я постоянно общаюсь с координаторами в более чем 20 странах, помогаю представителю акции из Швейцарии вести международную страницу движения. Ежедневно на эту страницу стекается информация от волонтеров и координаторов, которую мы публикуем. Последние три года я являлась одним из организаторов автопробега и акции «Бессмертный полк» в Дублине. За это время сделан большой объём работы, открыт сайт http://www.irelandpolk.com и страница в социальной сети, собраны сотни историй не только солдат Красной армии, но и ирландцев, которые воевали на стороне союзников.

Главным направлением работы я считаю патриотическое воспитание школьников. Один из новых проектов - Военно-исторический туризм. Он дает возможность школьникам самим увидеть исторические памятники, прикоснуться к ним. Программа разработана «Российским военно-историческим обществом» в сотрудничестве с Министерством культуры, Министерством Обороны, Ростуризмом и Правительством Московской области.

Я хочу предложить учителям русских школ в Ирландии провести конкурс сочинений на тему «Что мы знаем о войне», а также рассказать о проекте «Бессмертный полк», попросить детей и родителей написать о своих ветеранах, провести лекции и уроки мужества, рассказать о солдатах Красной армии и ирландцах воевавших на стороне союзников.

В клубе «Подсолнухи», г. Лимерик, проводят очень красивый праздник к 9 мая, у них есть опыт, и в этом году совместно с «Бессмертным полком Ирландии» они проведут конкурс стихов и песен о войне. В Муллингаре совместно с русским клубом «Серебряный Век» мы проведём концерт песен военных лет.

Вместе с соратниками по «полку» мы готовим две выставки: «Война в фотографиях» и «Связь времён».

Еще один проект, обмен однополчанами, мы выбираем страну и участвуем в их мероприятиях, а принимающая сторона может приехать к нам; нас готовы принять Англия, Испания, Чехия, Россия и не только.

Я также хочу ознакомить вас с проектами «Бессмертного полка России».

Добровольческий проект «Архивный батальон» по восстановлению сведений об участниках войн XX века. Сайт: myveteran.ru

«Забывать запрещается» - если ваши родственники не вернулись с фронта, и нет информации о том, где и как они погибли до сих пор, то вы можете попробовать поискать на сайте «ОБД Мемориал». obd-memorial.ru

Если у вас остались награды ветерана, и вы хотите узнать, как воевал он, то вы можете поискать на сайте: podvignaroda.mil.ru

И если у вас кто-то пропал без вести или попал в плен, то есть возможность поискать в немецкой базе данных военнопленных или остарбайтеров: www.dokst.ru

«Бессмертный полк» подготовил книги и атрибутику к мероприятиям русскоязычной общины Ирландии, занимается подбором волонтеров и спонсоров на наш традиционный ирландский автопробег на «День Победы».

Координатор «Бессмертного Полка Ирландии» Кристина Бутусова

http://www.irelandpolk.com