«В Русской общине Ирландии есть умные, толковые люди, которые горят и имеют желание работать»

Так считает Лидия Новикова, одна из участников круглого стола, который состоялся 14 января в отеле Ardboyne, г. Наван, графство Мит.

Организаторами встречи выступили: «Русский Мост», Культурно-исторический центр «Мебиус», «Бессмертный полк Ирландии», клуб семейного отдыха «Коса» и культурно-образовательный центр «Матрешка».

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:

- сотрудничество общественных организаций, волонтёров и активистов;

- согласование планов и взаимопомощи соотечественников;

- обсуждение мероприятий направленных на сплочение русскоязычной общины Ирландии;

- подготовка празднования «Дня Победы»;

- продвижение русского языка в Ирландии;

- взаимодействие школ и образовательных центров с целью сотрудничества;

- вопросы финансирования и грантовой поддержки общественных мероприятий.

В работе «круглого стола» приняли участие общественные организации, образовательные и культурных центры соотечественников в Ирландии, координаторы патриотических акций и активисты общины.

Участников собрания приветствовал сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк Россия», депутат ГД РФ Николай Земцов. В своем письме, направленном в адрес организаторов, российский политик подчеркнул: «В Ирландии проживает значительное количество соотечественников, наших однополчан, граждан, а также тех, кто ощущает неразрывную связь с Отечеством. Очень важно, чтобы они и их дети чувствовали себя вне отрыва от исторической Родины, ощущали себя соединенными незримыми нитями с Россией, частью большого исторического, культурного и языкового пространства». «Бессмертный полк России, приложит максимальные усилия для содействия в реализации осуществляемых ирландскими организациями российских соотечественников, программ и мероприятий. Ждем ваших предложений по развитию полка на земле Ирландии», - написал он.

В работе «круглого стола» приняли участие представитель посольства ответственный за работу соотечественников, действующие члены Координационного совета соотечественников во главе со своим председателем.

Руководитель «Русского Моста» Анастасия МакКейб от лица организаторов поблагодарила всех, кто посетил это мероприятие. «Благодарим организации и активистов, представившие интересные проекты, поднявшие серьезные вопросы по заявленным ранее темам. В ходе работы и последующих обсуждений были созданы мостики между людьми и организациями. В целом хочу отметить положительную тенденцию консолидации в работе большинства участников дискуссии. Это, наверное, главное. Все предложения и принятые решения будут оформлены в резолюцию», - написала она в социальной сети. Организаторы пригласили всех желающих принять участие в работе по заявленных на «круглом столе» темам «Русский Язык в Ирландии» и «Праздновании Дня Победы». Активисты планируют принять участие в работе «Координационного Совета Российских Соотечественников в Ирландии» в намеченной на 25 марта 2018 года страновой конференции.

«Отдельно хочу поблагодарить соорганизаторов нашего мероприятия. Мы проделали большую работу, которая направлена на благие цели. Впереди еще много интересной работы! Спасибо всем за поддержку и сотрудничество!» написала Анастасия в свое блоге.

В работе «круглого стола», состоявшегося 14 января в Наване, приняла участие постоянный автор «Нашей газеты» и известный блогер Елена Закарите.

В ходе дискуссии были затронуты и вопросы консолидации русскоязычного общества на Изумрудном острове. Из того, насколько горячо обсуждалась эта тема, можно сказать, что нам стоило бы уделить больше внимания поддержке друг друга, кооперации и разумному сотрудничеству. Нужно научиться работать вместе на благо общества, поддерживать, а не мешать друг другу. В Ирландии множество организаций, которые замечательно делают свою работу на местах, и имеют опыт, подтвержденный многолетней практикой, в проведении различных мероприятий.

Выступающие ознакомили с деятельностью своих организаций, рассказали о достижениях и планах на будущее.

Координатор «Бессмертного Полка» Кристина Бутусова ознакомила участников с планами движения на 2018 год. Доклад Кристины в этом номере «Нашей газеты».

Елена Загребина, директор детского образовательного центра «Матрешка», рассказала о работе с подрастающим поколением, выставках и мероприятиях, проводимых в школе в Наване.

Очень много проектов на 2018-й год у «Мёбиуса». О них рассказали координаторы культурно-исторического центра Сергей Меншаков и Дина Курбанова. Особый интерес вызвал предстоящий международный флешмоб «SPASIBO STALINGRAD!», посвященный 75-летию окончания Сталинградской битвы. Были вручены благодарственные грамоты и подарки Правительства Москвы Центру «Матрёшка» и семье Бражниковых за вклад в развитие русского языка и культуры.

О работе клуба «Коса» рассказал его президент Игорь Долгов. Этот многонациональный и очень дружный клуб любят и уважают наши соотечественники.

Заинтересовало присутствующих выступление Лилии Орловской из «Центра Капуцинов». Она затронула проблему бездомных. Дело в том, что ежегодно становятся бездомными и наши соотечественники, приехавшие в поисках работы и обманутые мошенниками, или же потерявшие жильё и работу по другим причинам.

«Хотелось бы пожелать всем плодотворной работы в новом году, взаимного уважения, плодотворного сотрудничества и поддержки» - написала Елена Закарите.

Мнеие участников о прошедшем мероприятии