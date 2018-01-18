Russian Ireland

Switch to desktop

Конкурс школьных стенгазет «Ой, да наша Маленица!»

Конкурс школьных стенгазет «Ой, да наша Маленица!»

В рамках «Фестиваля Русской культуры 2018» состоится конкурс стенгазет «Ой, Да Наша Масленица! Ой, Да ты Широкая!», организованный Координационным Советом Соотечественников Ирландии

К участию в конкурсе приглашаются коллективные работы от учащихся русских школ.
Также принимаются и индивидуальные издания.

Срок проведения конкурса: с 20 января 2018 года по 11 февраля 2018 года.
Все работы будут выставлены 11 февраля на семейном дне "Масленица".

По итогам конкурса победители награждаются памятными дипломами и призами.

Лучшие творческие работы и тексты мы хотим опубликовать в печатном издании «Наша газета».

Присылайте фото и тексты и стенгазет на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 141 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « «В Русской общине Ирландии есть умные, толковые люди, которые горят и имеют желание работать»

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version