Конкурс школьных стенгазет «Ой, да наша Маленица!»

К участию в конкурсе приглашаются коллективные работы от учащихся русских школ.
Также принимаются и индивидуальные издания.
Срок проведения конкурса: с 20 января 2018 года по 11 февраля 2018 года.
Все работы будут выставлены 11 февраля на семейном дне "Масленица".
По итогам конкурса победители награждаются памятными дипломами и призами.
Лучшие творческие работы и тексты мы хотим опубликовать в печатном издании «Наша газета».
Присылайте фото и тексты и стенгазет на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.