Конкурс школьных стенгазет «Ой, да наша Маленица!»

В рамках «Фестиваля Русской культуры 2018» состоится конкурс стенгазет «Ой, Да Наша Масленица! Ой, Да ты Широкая!», организованный Координационным Советом Соотечественников Ирландии

К участию в конкурсе приглашаются коллективные работы от учащихся русских школ.

Также принимаются и индивидуальные издания.

Срок проведения конкурса: с 20 января 2018 года по 11 февраля 2018 года.

Все работы будут выставлены 11 февраля на семейном дне "Масленица".

По итогам конкурса победители награждаются памятными дипломами и призами.

Лучшие творческие работы и тексты мы хотим опубликовать в печатном издании «Наша газета».

Присылайте фото и тексты и стенгазет на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.