Экзамен по русскому языку на Leaving Cert опять совпал с другими предметами

Сдать его можно будет с 14.00 до 16.30. На тоже время назначен экзамен по предмету Art, History & Appreciation, который должны сдавать поступающие на гуманитарные специальности в ирландских вузах.

В 2011 и 2012 годах выпускникам приходилось сдавать экзамен по русскому языку в один день с обязательным тестом по ирландскому. В результате, некоторым выпускникам пришлось сдавать три экзамена в один день. Ученики и их родители жаловались в Экзаменационную комиссию на дискриминацию. Этот вопрос поднимала и «Наша Газета». В итоге, ирландское ведомство перенесло экзамен на другой день. «В Ирландии есть поговорка, что скрипящее колесо получает всю смазку, – прокомментировала этот случай руководитель организации Post Primary Languages Initiative Карен Раддок, которая выступала за перенос экзамена. – Это означает, что чем больше возмущаться или жаловаться по поводу чего-то, тем выше вероятность получить результат».

Экзамены по другим европейским языкам назначены на понедельник 18 июня вместе с необязательным тестом по сельскохозяйственным практикам. «Наша газета» уже начала получать сообщения возмущенных родителей, чьи ученики вынуждены будут сдавать 2 экзамена одновременно. Если ваш ребенок оказался в такой же ситуации напишите нам на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и мы направим жалобу в департамент образования Ирландии на график сдачи Leaving Cert, дабы не допустить такого в будущем.