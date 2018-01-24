Выставка «Business Expo 2018» в Корке – ключ к успеху!

Выставка для малого и среднего бизнеса состоялась в Oriel House Hotel, Ballincollig, графство Корк, 20 января 2018 года

Участниками выставки стали небольшие производственные и сервисные компании, среди которых немало фирм основанных Восточноевропейцами.

«Business Expo» в Корке проходит во второй раз, и её заметили крупные компании и поставщики услуг. На выставке работали стенды банка AIB, Кинсейл колледжа и отеля Мерриот.

Организатором мероприятия стала компания SharpMinds созданная по инициативе руководителей Immigrant Advice Bureau Ольги Шевченко и Right Solution Centre Юргиты Петюль.

Выставку открыл Лорд-мэр графства Корка Деклан Херли, кстати, ему так понравилось у стендов участников, что он остался с нами на весь день, разрезал торт, общался с гостями и вручал призы победителям.

«Мы организовали «Business Expo» для людей, которые хотят расширить свой бизнес, представить свою идею публике, найти новых клиентов, получить поддержку» - говорит Ольга Шевченко.

На выставке предприниматели смогли так же, получить консультацию о доступном финансировании от государства и частных инвесторов. Постоянно работал стол Local Enterprise Centre Корка – главного спонсора «Business Expo 2018»

В рамках выставки были предусмотрены несколько сессий для общения между участниками, а так же презентации.

Всем понравилась презентация сделанная Нилом ОКаллаганом из Everyday Nutrition, Fitness & Wellness. Нил не только рассказал, но наглядно показал, как с помощью несложных упражнений можно привести себя в порядок в течении тяжелого рудового дня

А еще участников выставки ожидали призы и сладкие угощения, изготовленные польской пекарней A&M Sweet Dreams Factory.

По результатам выставки были вручены призы в следующих номинациях:

Best Start-Up: Wizz Party & Catering

Best presentation: Everyday Nutrition

Best interaction: Geraldine O’Brien Coaching

Best innovation: Edge Signs

Best stand: Extreme Sports

Организаторы «Business Expo» выражают благодарность: Лорду-мэру графства Корк Деклану Херли, а так же депутату от партии Фина Фойл Андрису Мойнихану, Виталию Махнанову (www.allaboutusvideo.ie) за видео съемку, Vutenis Malisauskas за фоторепортаж, «Нашей газете» за информационную поддержку среди русскоязычных и A&M Sweet Dreams Factory за сладкий стол.

Компания Sharpminds, так же выражает благодарность спонсорам за предоставленные призы и ваучеры: Kvantun Ltd, магазину Меркурий, Karina Nails, магазину все для офиса Ronnie Moore, компании по изготовлению раздвижных шкафов и другой мебели Slide Systems Cork





Следите за новостями «Business Expo Cork» на сайте: www.sharpminds.ie

Фото: Виталий Махнанов www.allaboutusvideo.ie